Girona pot tornar a ser ciutat de Primera Divisió aquest diumenge, si es confirma l’ascens dels de Montilivi en la final contra el Rayo (21 h). Encara no està fet, però la victòria a Vallecas ho ha deixat tot de cara per a la gran final. Podran presenciar-la 1.500 persones a l’estadi, segons va aprovar fa un parell de setmanes el Ministeri de Sanitat. Club i Ajuntament s’han coordinat per muntar un dispositiu de seguretat el dia del partit amb l’objectiu de garantir el compliment de les restriccions sanitàries per combatre la COVID-19. Ara bé, tenint en compte els milers de persones que voldran donar el seu suport a l’equip i celebrar l’hipotètic ascens dels gironins, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, fa una crida a «actuar amb moltíssima responsabilitat perquè encara estem en pandèmia».

«Portem un any molt dur i tot just ara comencem a sortir de les restriccions. Som conscients que tothom voldria celebrar l’ocasió com mereix, però la seguretat sanitària és la prioritat. No podem deixar veure segons quines imatges i s’hauran de complir normes, també a l’exterior», explica Madrenas. Segons l’alcaldessa, «una cosa no treu l’altra» i per això «no s’haurien de fer trobades a fora de l’estadi» més enllà dels 1.500 «afortunats» que puguin entrar a Montilivi. «Si es fan, serà complint totes les normes de seguretat perquè treballem amb aquest objectiu», insisteix.

En aquest sentit, Madrenas recorda que, en el cas que s’aconsegueixi, «aquest no serà un ascens normal perquè encara estem en pandèmia i ha de quedar molt clar». «El millor que es pot fer és veure el partit per la tele i disfrutar amb la nostra gent, amb prudència i responsabilitat. Si pugem, ja tindrem tota una temporada amb partits a Primera per endavant», diu. No obstant això, l’alcaldessa confia que «podrem sentir-nos orgullosos dels aficionats i aficionades del Girona». Si quan l’àrbitre xiuli el final del partit, el Girona és nou equip de Primera, el consistori es reunirà «immediatament» amb el club per «veure com assumim la celebració». «Tenim l’experiència de fa quatre anys i sabem què requereix. Ara el més important és el partit».