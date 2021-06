Fiar-ho tot a una carta t’obliga a prendre segons quines decisions. El cop que va suposar no pujar contra l’Elx va tenir conseqüències. La més palpable, una davallada notable del pressupost. En una plantilla hipotecada per uns contractes massa alts en relació a la realitat del club, la curta pretemporada va servir per fer tots els moviments possibles per alliberar massa salarial i poder respirar una mica. Es va decidir, això sí, que Cristhian Stuani seria el pal de paller. Va acceptar el jugador, la fitxa del qual és la més alta que hi ha al vestidor. Per mantenir-lo, a part d’obrir la porta de sortida, es va fitxar a la baixa. Cessions i també incorporacions a cost zero, com la de Mamadou Sylla. El davanter va arribar amb el mercat ja tancat, sense haver-se de gastar la butxaca i amb uns números que no li arribaven ni a la sola de la sabata als que venia fent el mateix Stuani. Desquiciat a Bèlgica i Rússia, amb el vallesà calia tenir paciència perquè les últimes experiències no li havien sortit massa bé. A l’hora de la veritat, el seu rendiment ha servit per fer callar les veus més crítiques. La muntanya russa que ha suposat el seu paper a la Lliga, amb actuacions memorables i dies per oblidar, s’ha estabilitzat en aquesta promoció. Ha aparegut en el moment oportú per tirar del carro, liderar les estadístiques ofensives i guiar l’equip cap a un ascens que podria ser realitat aquest diumenge.

És l’home del play-off. De protagonistes no en falten i en totes les línies, però com que són els gols els que manen, Sylla els fa i els regala. Temps enrere, jugar-se la promoció sense Stuani hauria sigut un daltabaix impossible de pair, però la baixa de l’uruguaià, ara ja recuperat però sense minuts en la primera eliminatòria, l’ha fet oblidar el davanter vallesà. Gols i assistències. Pressió angoixant des del primer fins l’últim minut. Un paper destacat per tombar l’Almeria i per explicar la remuntada a Vallecas. En tres partits ha fet ja dos gols. Va superar Makaridze fa dues setmanes per fer el 3-0 amb els andalusos i aplanar la semifinal. Aquell mateix dia, una cursa seva per banda dreta va acabar amb una assistència de llibre perquè Couto marqués el segon de la nit. I diumenge, el punt d’inflexió va sortir de les seves botes. Després de 40 minuts per oblidar, amb un Rayo superior que no golejava de miracle, li va guanyar la partida a Saveljich per cedir la pilota cap a Franquesa, que feia l’empat momentani. Per arrodonir-ho, només començar la segona meitat i amb els nervis encara a flor de pell després de com havia acabat la primera -pel gol anul·lat a Nahuel Bustos i les posteriors protestes- va connectar un fort xut dins de l’àrea per signar un 1-2 que ja no es va moure.

Amb 41 partits a les seves cames i gairebé 3.000 minuts, Mamadou Sylla és el pitxitxi del Girona. Duu 11 gols, dos d’ells a la promoció i els nou restants a la competició regular. A més, s’ha convertit en el segon màxim assistent de la plantilla, superat només per Gerard Gumbau. Acumula fins a sis passades de gol per les set que comptabilitza el migcampista de Campllong.

Bárcenas arriba demà d'estar-se uns dies concentrat amb la selecció de Panamà Yoel Bárcenas és un dels futbolistes més destacats del Girona en aquest darrer tram de temporada i una peça indispensable en els esquemes de Francisco Rodríguez. El tècnic es va veure obligat a buscar-li un substitut a Vallecas perquè el panameny es va perdre l'anada de l'eliminatòria final del «play-off» d'ascens a la Primera Divisió. Convocat amb la seva selecció, va participar amb gol inclòs en la victòria del dia 9 contra la República Dominicana (3-0) i ha hagut d'allargar la seva estada pel doble compromís amb Curaçao, classificatori per a la Copa del Món que l'any vinent s'ha de disputar a Qatar. Sense temps per perdre, Bárcenas viatjarà de tornada i no es perdrà el decisiu enfrontament d'aquest diumenge amb el Rayo Vallecano a l'estadi de Montilivi. Panamà jugava aquesta passada matinada i s'espera que l'atacant arribi demà mateix a Girona. Serà difícil que ho faci a temps per exercitar-se amb els seus companys, però sí que podrà participar en la sessió de divendres i també de dissabte. Dos entrenaments, com a mínim, tindrà al mateix ritme del grup. Ara bé, caldrà veure quin és el seu estat físic després de jugar tres partits gairebé consecutius i d'haver creuat l'Atlàntic dues vegades en poc temps. Si no juga, el tècnic ja té alternatives a la plantilla.

A més, els seus gols valen or. Són més que valuosos. Sempre que marca, el Girona esgarrapa un resultat favorable. Mai s’ha perdut amb un gol de Sylla. Dona punts i encarrila eliminatòries. Va debutar a Leganés i seva va ser la diana de la victòria (0-1). Li’n va fer dos al Cartagena (2-1) poc després. També va participar en l’empat a Saragossa (2-2) i va donar els tres punts contra el Mirandés (1-0). Sylla va salvar els mobles amb el Lugo (1-1), va iniciar la remuntada a Las Palmas (1-2) i va marcar un dels dos gols miraculosos amb l’Albacete (2-1) al descompte. També va participar en les golejades contra el Saragossa (3-0) i Almeria (3-0), a banda d’encendre la llum a Vallecas l’altre dia (1-2).

Va arribar a cost zero mesos enrere i el seu preu de mercat ha crescut al mateix ritme que han anat caient els gols i les assistències. Els portals especialitzats el situen al voltant del milió d’euros. La seva clàusula, però, és més elevada. Ho va poder comprovar el Mallorca, que el volia fitxar al gener però es va quedar amb un pam de nas. Té contracte fins el 2022 tot i que veient quin és el seu rendiment, el club el revisarà a l’alça un cop acabi la temporada. Sobretot si s’acaba pujant a Primera. De moment, per davant té 90 o 120 minuts més. Temps suficient per posar la cirereta del pastís. Amb un ascens, sobretot, però també amb algun gol o alguna assistència més per engreixar els seus números. Perquè jugar, jugarà. Per més que s’hagi recuperat Stuani, Mamadou Sylla s’ha guanyat a pols ser l’home del play-off i ho vol celebrar de la millor manera possible.

De protagonistes, això sí, n’hi ha més. Un grapat. Yan Couto també s’ha guanyat a pols aparèixer en el podi de jugadors més destacats. Va marcar-li un gol a l’Almeria i diumenge signava la passada per la diana de Sylla a Vallecas. Amb Yoel Bárcenas passa tres quarts del mateix. Va fer el primer gol de la promoció i amb un toc acrobàtic li seria al propi Sylla perquè tanqués la golejada del primer partit. Tots ells encara tenen ganes de dir la seva en l’últim partit de la final.