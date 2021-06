Des de mitjan març del 2020, han sigut una quinzena de mesos sense que l’oci nocturn, a Girona i arreu, hagi pogut dur a terme la seva activitat amb normalitat. És ara quan el sector veu la llum, just quan l’equip de la ciutat és a 90 o 120 minuts de celebrar el seu retorn a la Primera Divisió només dos anys després de perdre el seu lloc de privilegi a la màxima categoria. La reobertura serà una realitat a partir de la mitjanit del dia 21 de juny. Poc després que s’acabi el decisiu Girona-Rayo de Montilivi de diumenge. Si el premi es queda a casa, s’espera festa grossa. Des de fa pocs dies se sap que l’oci noctur es posarà de nou en marxa. Els locals podran obrir fins a dos quarts de quatre, amb mitja hora més per buidar les sales. Es podrà ballar amb mascareta, l’aforament serà del 50 per cent a l’interior i del 100 per cent a l’exterior.

Joaquim Boadas de Quintana, expresident del Girona i també advocat i portaveu de Fecasarm (Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives Musicals), en parla. «Esperem celebrar l’ascens com es mereix. Són molts mesos tancats i un deu per cent dels negocis s’han quedat pel camí. La mitjanit del diumenge a dilluns ja es podrà obrir però estem intentant fer-ho abans. El divendres i dissabte per evitar així botellades i festes il·legals. Preferim que sigui legal, com cal». I si pot ser amb el premi gros a sota del braç, encara millor. «Ho veig amb optimisme. Abans érem un equip més petit que lluitava contra els grans. No som favorits, però si juguem al 200 per cent, com ho fem sempre, podem guanyar a qualsevol». Un local emblemàtic com ho és Platea no es planteja obrir fins passada la revetlla de Sant Joan, però d’altres establiments de la ciutat, com el LUX, ho faran més aviat coincidint amb la possible festa de l’ascens de l’equip .