Samu Sáiz no s’ha perdut el duel de diumenge de miracle després de la ràpida actuació del Girona, en veure que el Comité de Competició va sancionar amb dos partits el migcampista. L’acta del Rayo-Girona passat va incloure les protestes de Sáiz en l’apartat d’altres incidències i no pas en el d’amonestacions, per la qual cosa el comitè va entrar d’ofici. Pulido Santana va afegir un annex a l’acta i això se li ha fet veure a temps a l’organisme, que ha esmenat l’errada i així ho confirmava ahir mateix a l’entitat de Montilivi.

Ningú es vol perdre el partit d’aquest diumenge contra el Rayo Vallecano. Tampoc Yan Couto, titular indiscutible en el carril dret. Ho va ser a Vallecas, encara que no va poder acabar el partit per culpa d’un fort cop a la cuixa. El seu lloc el va ocupar Jordi Calavera mentre el brasiler marxava visiblement coix cap a la zona de les banquetes. Tot i l’ensurt inicial, Couto millora cada dia que passa i si encara no s’entrena al cent per cent, la seva evolució és tan positiva que sembla que ho acabarà fent a finals de setmana. Si res es torça, per tant, podrà jugar contra el Rayo.