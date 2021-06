Els noms dels àrbitres designats per dirigir la final de diumenge del play-off d'ascens a Primera eren molt esperats tant a Montilivi com a Vallecas. Finalment, l'escollit ha estat Iglesias Villanueva mentre que al VAR hi serà Varón Aceitón. L'àrbitre principal, gallec, ha dirigit cinc vegades el Girona fins ara amb un balanç de tres victòries, un empat i una derrota. La derrota va ser precisament aquesta temporada a Montilivi contra l'Almeria (0-1) en un partit marcat pel gol de Sadiq que el VAR va haver de rumiar-se més de cinc minuts si era fora de joc o no. La temporada passada el col·legiat gallec va xiular el partit d'anada de les semifinals del play-off contra l'Almeria (1-0).

Més controvertida ha estat la designació de Varón Aceitón al VAR. El balear va ser, precisament, l'àrbitre que en el partit de Lliga a Vallecas (2-1) no va veure un clar penal per trepitjada de Fran García a Arnau i també va fer rectificar Pulido Santana que havia xiulat penal per mans d'Óscar Valentín. Dues decisions que van fer acabar la paciència del Girona i van provocar que el club emetés un comunicat en què mostrava "desconcert i preocupació per la resolució d'algunes decisions del joc". A banda d'aquell dia a Vallecas, Varón Aceitón també ha estat al VAR, sense protagonisme, en les victòries a Leganés (0-1), Cornellà-El Prat (1-2) i contra el Castelló (2-1).