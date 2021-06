Té el Girona protagonistes a cada posició del camp. La temporada ha passat de ser irregular a extraordinària i gran part de responsabilitat la tenen els actors principals, els que hi ha al damunt de la gespa. Juan Carlos n’és un d’ells i amb majúscules. Suplent les dues primeres jornades per un Arijanet Muric que ja fa temps que va abandonar Montilivi, s’ha guanyat a pols la confiança de Francisco i l’estima de l’afició. Actuacions salvadores i aturades de mèrit en tenen la culpa. Acaba contracte en només uns dies i la seva renovació, tot i que és al damunt de la taula, encara no s’ha resolt. Si fa un temps tot es veia força negre, ara hi ha una mica més de llum. En parlava ahir el manxec en declaracions a Girona FM.

Primer, valoració positiva de la temporada, passi el que passi diumenge contra el Rayo en el desenllaç del play-off d’ascens. «M’he sentit còmode i feliç. Les coses han sortit molt bé tot i les circumstàncies del principi de temporada. La confiança i el suport de l’entrenador han sigut clau per sentir-me a gust i trobar-me bé. Sempre que he pogut he ajudat l’equip». Després, torn per abordar una renovació que sembla més a prop però també lligada a un hipotètic ascens. «La situació ha canviat en els últims mesos. Tant de bo aconseguim l’objectiu i pugui estar aquí la temporada vinent, em faria molta il·lusió. Tot i que ara mateix el més important és, com he dit, que s’aconsegueixi la paret. Si es fa, estic segur que tot s’acaharà arreglant». El veredicte arribarà ben aviat.