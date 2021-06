Una temporada després, el futbol dona una nova oportunitat al Girona. Una final, un partit i un ascens en joc per a un club que acumula massa disgustos i patacades i que diumenge vol, per fi, somriure. Segurament, un dels jugadors que més va patir el no ascens del curs passat contra l’Elx va ser Cristhian Stuani. L’expulsió (m.60) va deixar el Girona sense l’únic referent i va obrir les portes a l’ascens de l’Elx. Les llàgrimes d’aquell dia s’han acabat i ara l’uruguaià només vol somriure. El Matador de Tala sommia fer el gol de l’ascens i té fins i tot la celebració pensada. Si no és ell, tampoc passarà res: «només desitjo sentir el xiulet final i celebrar-ho».

LA SETMANA

«És una setmana espectacular i única que es gaudeix del primer moment fins a l’últim. És una situació que es repeteix després de poc temps. Hi donem una gran importància a arribar-hi. Som a un pas de poder aconseguir un objectiu molt díficil».

GAUDI O PATIMENT

«Tot dos. Vam fer un gran partit i vam tenir una alegria immensa al camp del Rayo però ja teníem ganes que fos la tornada de seguida. Voldríem jugar ja».

SENTIMENT

«Més que res l’ambició d’aconseguir l’objectiu, de guanyar. Hem de tenir aquesta mentalitat de guanyar, d’aconseguir aquest objectiu que tant hem buscat tot aquets temps. Ho tenim a tocar. També vull dir que hem de tocar de peus a terra perquè encara no s’ha fet res. Hem fet un pas important i l’equip està bé però cal ser conscients que serà molt difícil».

L'ANY PASSAT

«El record hi serà. És semblant perquè es decidia a casa. Ara el que em ve el cap és aconseguir l’objectiu, somiar amb el xiulet final i poder assolir l’ascens no té preu. La il·lusió, les ganes i tot, el futbol t’ho torna. Tenim la possibilitat de poder disputar altre cop una final i tornar a fer història. Ja ens toca poder gaudir la ratxa i canviar els moments durs d’aquests últims anys. Hem d’estar amb mentalitat positiva».

L'EXPULSIÓ

«Són coses que no es poden canviar. Ja ha passat. Si va ser just o no, tinc la meva opinió i és que rotundament no ho era. El futbol ens dona la possibilitat de tenir aquesta revàlida i de fer-ho oblidar».

LA TENSIÓ

«És bo tenir aquesta tensió. És una final i cal tenir aquest punt de nerviosisme i tensió que et fa donar-ho tot i més. Tenim un resultat increïble i ens queda rematar la feina a casa. Serà duríssim. Que ningú es pensi que està fet perquè són un gran equip i haurem de treballar molt».

LA POLÈMICA

«No vull entrar en aquestes coses. Cadascú que faci el que vulgui. Estem centrats en allò nostre, que és jugar el partit. No ens hem de desgastar en coses que no podem controlar. Aquell dia vam reclamar coses que ens semblaven que eren òbvies com el gol de Bustos. Res més, sense posar-nos amb ningú».

LA REAPARICIÓ

«En tenia unes ganes boges. Volia donar suport des de fora per la lesió, que va ser una llàstima. Estic animant, amb l’equip i estic bé. Ho vull donar tot per ajudar l’equip a assolir aquest objectiu que fa temps que cerquem i que no ha estat gens fàcil per com ha anat la temporada. Estic molt i molt orgullós de l’equip. Som un grup de jugadors humils amb mentalitat d’aconseguir-ho i sabem quin és el camí».

JOVENTUT

«Tenim una bona barreja de jugadors joves i d’altres amb més experiència i això fa un grup més fort. El que veig al meu entorn durant les setmanes són ganes d’aconseguir l’objectiu. Això ens dóna ànims per aconseguir-ho».

EL GOL DE L'ASCENS

«No diré com el celebraria. Primer cal fer-lo, però sí que fa temps que hi penso. Tant de bo tingui l’oportunitat de poder-ho fer. Somio amb el xiulet final i celebrar l’ascens».

REPARTIMENT DE GOLS

«Tenia mal acostumada la gent. La temporada passada em va tocar fer una gran quantitat de gols, però he dit més d’un cop que els hauria canviat per l’ascens. Potser l’any passat sí que tenia la sensació, que si no marcava jo no teníem més gent. Enguany tenim jugadors que marquen gols a totes les posicions. Això és molt important per l’equip. S’ha fet un pas endavant. Primer hi ha el grup i després les individualiats. Pot ser que m’agradaria haver fet més gols però som aquí per assolir un objectiu somiat per tots».

EL RAYO

«Esperem el millor Rayo. Són un equip amb unes grans qualitats i per això són on són. Nosaltres juguem a casa, tenim confiança, i ells també han d’estar preocupats per nosaltres».

EL FUTUR

«Ara ni em passen pel cap els rumors que surten cada estiu. L’únic que vull és pujar amb el Girona i tornar a fer història. Ho tinc marcat i és l’únic que penso».

EL CLUB

«Quan vaig arribar mai vaig pensar en tot això que he viscut. He aconseguit coses increïbles i el meu compromís amb el club va més enllà de moltes circumstàncies. Estic molt content i orgullós del que he aconseguit, però no sóc conformista i vull aconseguir l’ascens.