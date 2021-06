Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, ha parlat aquesta tarda sobre les opcions del seu equip de capgirar l'1-2 de la setmana passada a Vallecas per deixar així el Girona amb un pam de nas i pujar a la Primera Divisió. Una missió que considera difícil però ni de bon tros impossible, perquè veu els seus jugadors amb ganes i preparats d'aconseguir la matxada.

"Afrontem el partit conscients que tenim una gran oportunitat, que el resultat de l'anada és contrari i hem de remuntar, però també veig que el vestidor creu en la remuntada. Les coses en aquest tipus de partit han d'anar del teu costat. Hem de ser més eficaços, però és clar que ho podem aconseguir", ha dit.

Sobre el vestidor, Iraola ha explicat que "als jugadors els veig convençuts. Sabem que el resultat de l'anada és molt dolent. Els dos gols li donen al Girona una gran avantatge. Vam fer les coses molt bé, això sí. Som conscients que no fent-les tan bé però sent més definitius, podem treure un resultat millors. Els podem generar perill. La clau serà ser decisius. Les ocasions que tinguem han d'anar cap a dins i al darrere anar amb compte. Ells tenen jugadors més rematadors si ens dominen, i si els dominen, futbolistes que et poden jugar a les esquenes. Tenen moltes amenaces com Sylla, Couto, Bárcenas..."

Finalment, ha afegit: "Mentalment l'equip està bé. Portem els últims sis partits amb tensió de guanyar per tenir opcions i ara és un més. Si volem el premi haurem de fer un partit boníssim, aconseguir un resultat molt difícil. Som conscients també que som capaços de fer-ho".