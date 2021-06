Aquest diumenge, el Girona rep el Rayo Vallecano amb l'oportunitat de tornar a la Primera Divisió només dos anys de perdre el seu lloc a la màxima categoria del futbol estatal. L'Ajuntament de Girona ha explicat avui que la mobilitat es veurà afectada a partir de dos quarts de set del vespre, quan la circulació de l'avinguda de Montilivi, entre el carrer Puigsacalm i la rotonda de Montilivi, es tallarà. Aquesta condició s'allargarà fins que s'acabi el partit i tota l'afició es retiri del camp. Al mateix temps, es produiran talls intermitents segons l'afluència de públic a l'estadi, al carrer de la Universitat de Girona, entre Santiago Coquard i Sala, i Maria Aurèlia Capmany i Farnés.

A més, diumenge no es podrà estacionar cap mena de vehicle en els aparcaments que hi ha prop de Montilivi. És a dir, a l'esplanada que hi ha al darrere de la tribuna i del Gol Nordi. Així, l'entrada del públic a l'estadi es podrà fer de manera esglaonada tot respectant les distàncies de seguretat, evitant les aglomeracions.

L'alcaldessa Marta Madrenas ha explicat que "tots animarem perquè el Girona guanyi el partit a la gespa" demanant "seny" als aficionats que hi hagi "al camp, al bar o a casa seva". I afegeix: "En el context actual, diumenge l'afició hem d'ajudar l'equip a aconseguir l'ascens guanyant també el partit de la responsabilitat".

El consistori recorda que no hi ha previst cap acte de celebració a la via pública en cas d'un hipotètic ascens, ni tampoc l'organització d'una rua, tenint en compte el context de pandèmia i per garantir així totes les mesures de seguretat establertes pel PROCICAT.