Qui hauria dit el mes de gener que el Girona arribaria al 20 de juny amb clares opcions de pujar a Primera, en el partit definitiu del play-off? Segurament ningú, vistes les prestacions que va oferir l’equip durant bona part de la temporada. Tampoc ho hagués dit l’actor Fel Faixedas, apassionat del futbol i seguidor il·lustre del Girona, sobretot des que Jordi Guerrero en va entrar a formar part, en aquells inoblidables anys fent tàndem amb Pablo Machín a la banqueta. Faixedas, impulsor del Festimams, que es tanca avui al Centre Cultural La Mercè, havia d’actuar precisament aquesta nit a 2/4 de 10 amb l’espectacle La força d’un destí, que interpreta al costat de Pep Poblet. Finalment, però, l’obra s’ha avançat a 2/4 de 7 del vespre i tant ell com els espectadors (molts dels quals havien demanat el canvi) podran fer-ho seguir tot. Teatre i futbol.

«La programació es va tancar al gener-febrer i aquestes coses, mirar de no coincidir amb esdeveniments importants, les mirem. Vam pensar que el Girona ja hauria acabat la temporada», explica l’actor d’Arbúcies. Doncs no. Fa uns dies va descobrir que la final, el Girona-Rayo que pot tornar l’equip a Primera, es jugava a la mateixa hora que el seu xou. D’entrada, tot i la frustració, va primar la part professional. L’horari no es movia. «Però des de dilluns, després de l’1-2 de Vallecas, vam començar a rebre molts missatges de gent amb entrada que deia que no vindria o que ens proposava de canviar l’hora», afageix, fet que va acabar motivant el canvi. «Em van fer un gran favor, perquè hauria estat patint. El dia del descens a Segona actuava en un poble de Tarragona i vaig estar-ho seguint amb un transistor». Aquest cop no li caldrà. Podrà fer la funció, tancar bé el Festimams, i pujar ràpidament a Montilivi on participarà amb Eduard Solà i Francesc Cargol en la transmissió del partit per Catalunya Ràdio.

Faixedas és «molt optimista» tot i que admet que «em vaig espantar molt després dels primers minuts de Vallecas, i de l’1-0». Per això, tot i que admet que «ens han passat moltes desgràcies», veu «impossible» que aquesta vegada s’escapi l’ascens. «L’equip arriba amb energia i força i penso que acabarem guanyant bé», destaca, content per poder viure una jornada apassionant que arrencarà el matí amb el concert de Guillem Roma, seguirà amb el seu bolo i es tancarà a Montilivi.