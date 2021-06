Delfí Geli va acceptar la presidència del Girona el 2015 i des de llavors fins ara ha vist com el club ha lluitat per pujar, ha estat a Primera, ha baixat i s’ha quedat de nou a les portes de l’ascens. Ara, nova oportunitat. Se’n mor de ganes que, aquest cop sí, el final sigui feliç. L’esperat. Però ell, gat vell del futbol i amb una motxilla carregada d’experiències, és el primer que demana calma a tort i a dret. Considera que el més important és centrar-se en el partit i no pas mirar més enllà. És clar que entén com «d’important» seria pujar a l’elit. Pel club, per la ciutat, per tothom. Tot i que la prioritat, ara mateix, és fer bo l’1-2 de l’anada i no deixar que el Rayo espatlli la nit.

«El més important és centrar-nos en el partit, estar al costat dels nostres jugadors i membres del cos tècnic. Sabem que tenim una final que l’hem de competir de nou molt bé, com ha fet l’equip en aquests dos últims mesos». Geli no s’equivoca. Des de mitjan abril, quan es va perdre a Vallecas a la lliga i el play-off semblava allunyar-se per sempre, que la trajectòria del Girona ha sigut extraordinària. Tant, que l’ascens és molt a prop. «Tenim una oportunitat i tothom està il·lusionat perquè tot ens surti molt bé. Hem tingut l’experiència molt positiva d’estar dos anys a la Primera Divisió i les ganes de tots és que això torni a passar». I continua. «Tots sabem què pot significar donar aquest pas endavant. Seria positiu pel club i també per la ciutat».

Llavors posa el fre de mà. «Al davant hi haurà un rival molt dur, amb jugadors de moltíssima qualitat. Tots són capaços de donar-li la volta a un marcador advers amb relativa facilitat. Ho ha demostrat al llarg de la temporada». Hi suma motius. «Hem de ser conscients que encara no hem aconseguit res. El pas definitiu s’ha de fer a la gespa, és l’únic lloc». Amb l’experiència com a bandera, Geli li demana a l’equip estar «tranquil» i també «enfocar bé» el partit. Demana que «tothom estigui preparat», que tingui «els cinc sentits» posats al damunt de la gespa», i sobretot que «competeixi». I missatge també per la gent de fora. Per l’afició, per qui gaudeix i pateix amb el Girona. «Hem d’estar al costat de l’equip, acompanyar-lo i també donar-li tot el nostre suport».