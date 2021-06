Montilivi viurà el cinquè ascens d’un club a la Primera Divisió. Costa de creure, tenint en compte que l’entitat gironina només hi ha pujat una vegada, a l’elit. Desconeixem els motius, però és bon senyal que això passi. Com més ascensos hi hagi a l’estadi, més opcions tindrà el club de ser-ne partícip. Encara que sigui per una qüestió d’estadística.

L’alegria del 4 de juny del 2017

Aquest podria ser el segon ascens del Girona a la Primera Divisió que celebra al costat de la seva afició, que es va tornar boja d’alegria el 4 de juny del 2017, en aquell partit contra el Saragossa de la jornada 41 de Lliga en què no va passar res (0-0), però al final del partit va passar de tot. Només en una ocasió, dels quatre ascensos celebrats fins ara a l’estadi, el Girona no va tenir l’oportunitat d’implicar-se. Però per això, cal retrocedir en el temps.

El Tenerife signa l’estrena

El 13 de juny del 2009, el Tenerife va pujar a Primera gràcies a la seva victòria a Montilivi (0-1), amb un gol de Kome a la primera part de la jornada 41 de Lliga. El conjunt dirigit per Miquel Olmo comptava amb futbolistes de llegenda com José Martínez, Migue o Dorca. Eren els primers passos d’una història que afortunadament encara no s’ha acabat.

Osasuna, el segon a riure

El 18 de juny del 2016 l’Osasuna va barrar el pas al Girona a la final del play-off d’ascens, que aquest cop sí que va acabar plorant mentre observava la rialla del seu rival, que el va derrotar per 0-1 amb un gol de Kodro en fora de joc. L’anada també havia acabat amb victòria polèmica de l’Osasuna (2-1), perquè Nauzet va fer-li un penal claríssim a Jaime Mata que l’àrbitre, Munuera Montero, no va xiular. Però si parlem d’arbitratges, cal recordar el del 2020, l’últim any -fins aquest- en què un club ha viscut l’experiència d’un ascens a Montilivi.

El malson contra l’Elx

López Toca va ser l’àrbitre de camp, però va ser Pérez Pallas qui va expulsar amb vermella directa injusta a Stuani, el 23 d’agost del 2020, en la tornada de la final del play-off que va guanyar l’Elx a Montilivi (0-1). Avui, o el Girona o el Rayo faran festa major, i celebraran el cinquè ascens a Primera de la història de Montilivi.