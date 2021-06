El Girona es va quedar ahir amb les ganes de tornar a trepitjar Camp Nou, el Santiago Bernabéu, el Wanda Metropolitano o el Ramón Sánchez Pizjuán la temporada vinent. L’ascens fallit ahir contra el Rayo Vallecano impedeix el conjunt gironí tornar als millors escenaris del futbol espanyol on hi va competir, i donar la cara, durant dues temporades (2017-19). Aleshores, el somni de continuar un tercer curs a la màxima categoria es va escapçar inesperadament per culpa d’una ratxa de nou derrotes i una sola victòria en les últimes deu jornades (3 de 30 punts possibles). Dos anys després, i per segon exercici consecutiu, el Girona s’ha tornat a quedar a les portes de l’ascens. No, ni el Barça, ni el Madrid, ni l’Atlètic vindran a Montilivi i els aficionats gironins no veuran Messi -si la renovació arriba a bon port-, Piqué, Ter Stegen, Depay i el Kun Agüero, entre altres jugadors del Barça, Benzema, Kroos, Modric i Vinicius (Madrid) i Luis Suárez, Koke, Carrasco, Correa (Atlètic de Madrid). Sí que trepitjaran Montilivi, els nouvinguts a Segona A com l’Eivissa, la Reial Societat B, el Burgos i l’Amorebieta, a més a més dels tres descendits de Primera, Osca, Valladolid i Eibar.

L’empat en l’estrena contra l’Atlètic (2-2) a Montilivi, la victòria contra el Madrid amb remuntada inclosa a Montilivi (2-1) o els nou de nou contra Celta, Vila-real i Deportivo que va fer somiar amb Europa van ser alguns dels episodis més recordats de la primera temporada del Girona Primera. En la segona, va destacar per sobre de tot l’heroic triomf al Santiago Bernabéu contra el Madrid (1-2) que havia de ser el principi de la confirmació de la permanència. Sigui com sigui, tots són capítols que formen part del llibre d’or de la història del Girona i que continuaran al calaix dels records dels aficionats blanc-i-vermells.

Arran de la derrota d’ahir contra el Rayo Vallecano, el Girona no es tornarà a veure les cares, doncs, amb els grans clubs del futbol espanyol i sí que ho farà contra el gruix de la Segona A actual més els ascendits i els descendits. Els rivals dels gironins l’exercici 2021-22 seran doncs: Osca, Valladolid, Eibar, Leganés, Almeria, Sporting, Ponferradina, Las Palmas, Mirandés, Fuenlabrada, Màlaga, Oviedo, Tenerife, Saragossa, Cartagena, Alcorcón, Lugo, Reial Societat B, Eivissa, Amorebieta i Burgos CF.

Amb el no ascens a Primera, el Girona encetarà la tercera temporada consecutiva d’aquesta etapa de a Segona A. Dues temporades en què l’equip ha estat entre els millors fins al final, però que ha vist com l’Elx, l’any passat, i el Rayo, enguany. Ser a Segona A evitarà que el Girona es retrobi, a més a més, amb clubs com l’Alabès, el Getafe i el Llevant. Tampoc l’Elx, el botxí de la temporada passada, el Mallorca, l’Espanyol i el Rayo, els tres equips que han aconseguit pujar enguany. Sí que seran rivals dels gironins altre cop l’Almeria i el Leganés, que també s’han quedat a les portes de l’ascens al play-off.

L’Eivissa, el Burgos CF, l’Amorebieta i la Reial Societat B han estat els quatre clubs que han pujat des de Segona B i que s’enfrontaran al Girona. El novell Amorebieta és l’únic dels quatre ascendits contra el qual el Girona no s’ha enfrontat mai a la història i per tant. Amb el filial txuri-urdin, Burgos CF i Eivissa (amb una altre denominació), ja hi havia jugat en alguna temporada a Segona B o Tercera. Pel que fa a la resta, els gironins es tornaran a veure les cares contra alguns rivals clàssics dels últims anys com Alcorcón, Lugo, Tenerife, Ponferradina, Leganés o Las Palmas, entre altres. Entre les novetats que esperen el Girona hi ha els tres descendits Eibar, Valladolid i Osca. Els aragonesos van ser rivals dels gironins tot just fa un any, quan van aconseguir l’ascens directe. Amb el Valladolid, per la seva banda, l’últim enfrontament va ser a Primera Divisió (2018-19), en una derrota al Nuevo José Zorilla que va suposar el principi del final del Girona a la màxima categoria. Pel que fa a l’Eibar, l’últim duel també va ser a Primera el 2019. Els bascos han estat tradicionalment una bèstia negra pels gironins.

El Girona obrirà l’agost que ve la seva catorzena temporada consecutiva al futbol professional, on ja és un clàssic. En l’epoca moderna serà el 12è curs a Segona.