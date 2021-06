L’únic dubte d’un onze que tothom se sap de memòria era saber qui acompanyaria Mamadou Sylla en atac. L’escollit va ser Yoel Bárcenas. L’habitual, tot i que venia de jugar tres partits amb la selecció de Panamà en molt pocs dies de diferència. L’actuació de l’atacant va ser força irregular i va gaudir d’una bona ocasió per marcar a l’inici del segon acte, però el seu xut va acabar a les mans de Luca Zidane. Cristhian Stuani, per tant, va començar el partit a la banqueta i va saltar a la gespa al minut 59, sense poder ser el factor diferencial necessari per remuntar.