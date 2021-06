Banderes onejant pels balcons de la ciutat, gent amb samarretes blanc-i-vermelles passejant pels carrers, hores per trobar lloc a un bar on poder veure el partit... Girona estava tornant, fins que el Rayo va trencar el somni. En la prèvia hi havia nervis, molts nervis, amb ganes de viure una nit màgica que, un altre cop, es va esfumar. A 3/4 de set de la tardahi havia convocada una concentració per rebre els jugadors, que van anar arribat al camp amb els seus vehicles particulars perquè Francisco va preferir no concentrar-los. De camí, n’hi havia que s’aturaven a la parada de petards per a la revetlla que fins i tot havia preparat un lot especial del Girona FC amb bengales de color blanc-i-vermell. Només podrien accedir 1.500 persones a dins l’estadi, però l’ocasió s’ho mereixia, tot i que va acabar de nou amb plors.

Milers d’aficionats van acostar-se fins a l’entrada de Montilivi per donar suport a l’equip. Una desena, per contra, van ser els seguidors del Rayo, que també van reunir-se a la seu de la penya Immortal per seguir el partit. L’afició del Girona va deixar-se la veu per fer caliu i deixar ben clar que volia tornar a ser de Primera Divisió. En tot moment van seguir-se les mesures de seguretat i les indicacions dels guardes i Mossos d’Esquadra. Jovent Gironí, de nou des de les instal·lacions esportives de la UdG, no va perdre’s detall. Aquest cop, van acompanyar-los centenars de seguidors més. A la llotja també hi va haver molt moviment. El partit va reunir a Montilivi el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, entre d’altres autoritats.

tarda de color. L’afició va pujar molt animada a Montilivi però va encaixar un duríssim revés. 1 Seguidors del Girona donant rebuda als jugadors. F

2 Delfí Geli, amb Pere Aragonès, i una mica més al costat, Laura Borràs, a la llotja. F

3 Els seguidors de Jovent Gironí es van concentrar al costat del Servei d’Esports de la UdG. F

4 Molts aficionats a l’exterior de l’estadi en la prèvia. F

5 Seguidors ocupant les seves localitats a la grada. F

