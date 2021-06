Cimera entre els màxims accionistes al final del partit a la llotja

El Girona continuarà la temporada vinent a Segona A. Ho farà després de veure com ahir per segona vegada es quedava a les portes de l’ascens a Montilivi malgrat l’excel·lent 1-2 de l’anada a Vallecas que convidava a l’optimisme. El 0-2 final va fer plorar l’afició i també trastocar, altre cop, la planificació de la nova temporada. En aquest sentit, ahir al final del partit, a la llotja de l’estadi va tenir lloc una cimera entre els màxims accionistes i el director general del club, entre d’altres. Amb l’estadi buit i només alguns jugadors del Rayo encara celebrant l’ascens a la gespa, Pere Guardiola, Marcelo Claure i Ignasi Mas-Bagà es van quedar a la llotja conversant. Decebuts per la desfeta, els dirigents blanc-i-vermells hauran de marcar les línies del nou projecte, que comptarà amb la doble ampliació de capital aprovada fa un mes de cap a 20 milions d’euros. El futur d’alguns jugadors importants, la renovació de Francisco o la continuïtat de Quique Cárcel són alguns dels temes calents que haurà de tractar el club els pròxims dies.

Mentrestant, als bars de la ciutat i a les cases, els aficionats van patir una altra decepció. Al passeig d’Olot, l’afició gironina s’aplega al bar Tahona. Allà, el sentiment d’eufòria i alegria abans i al principi del partit era majúscul. Igual que a la plaça Independència, on normalment es congrega mitja ciutat per animar l’equip entre cerveses i patates braves. L’exaltació es va esvair en un tres i no-res. Álvaro García va fer emmudir mitja ciutat quan va marcar el primer gol. Una altra gerra d’aigua freda va caure a sobre amb el gol de Trejo al final dels primers 45 minuts. No tot estava perdut. Hi havia molt a dir i la gent ho sabia. L’emoció va augmentar amb l’expulsió de Velázquez. El Girona jugava amb un home més, la proesa era factible. Les ocasions, però, no van arribar. Només una. Quan Aday va perllongar una pilota que es va estavellar a la mà de Saveljich. Penal clar, que ni l’àrbitre ni el VAR van voler veure. Toca plorar i tornar a confiar-hi.

el blanc-i-vermell, protagonista a la ciutat. 1 Un bar de la plaça Independència amb gent a la terrassa. 2 Claure, Guardiola i Mas-Bagà, al final del partit a la llotja.

3 El soci número 16, Francesc Plana, patint a casa amb la família.

4 Gent al bar Tahona animant l’equip. F