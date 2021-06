L'endemà de la patacada s'està fent dur. Per a l'equip, el club, l'afició i la ciutat. El Girona va quedar-se ahir a un pas de tornar a Primera Divisió, veient com el Rayo era superior i li remuntava un 1-2 favorable de l'anada amb una clara victòria per 0-2. En el moment que l'àrbitre va xiular el final del partit tot va ser silenci a Montilivi. Ningú va parlar, només Francisco a la roda de premsa. Mentre el club s'ha donat uns dies per obrir un període de reflexió i valorar com s'estructurarà la temporada que ve a Segona A, alguns futbolistes s'han pronunciat a través de les xarxes socials.

És el cas d'Enric Franquesa. El lateral ha assumit el mea culpa "per no complir el somni de pujar a Primera Divisió". "Els jugadors som els màxims responsables i lamentem profundament no haver assolit l'objectiu", ha dit en un missatge dirigit cap a l'afició. A més, ha explicat que aquesta temporada a Girona s'ha sentit "l'home més feliç del món". "Portar aquesta samarreta és un orgull immens i he intentat donar-ho tot sempre per aquest escut. Malgrat tot, serà una temporada que sempre guardaré dins meu. Ara puc dir que Girona és com casa meva", ha afegit.

Família gironina,



També s'ha esplaiat Ramon Terrats. El migcampista que va irrompre amb força al primer equip procedent del filial ha assegurat que "aquest any ha sigut molt especial per mi, he viscut experiències increïbles que mai oblidaré, però aquest final ho amaga tot". El mateix li ha passat a Arnau Martínez, que ha comentat que "el futbol avui ens ha tornat a dir que ho hem de fer millor per tornar a jugar a Primera Divisió". O a Pau Víctor, que s'ha quedat a les portes de l'ascens amb el filial i el primer equip: "Impossible contenir l'emoció després del desenllaç d'ahir a la nit. Ha sigut una temporada especial, on he pogut debutar al futbol professional amb el Girona i on tant amb el filial com amb el primer equip hem lluitat fins al final per dos ascensos que no hem pogut aconseguir".

Per la seva part, Gerard Gumbau ha reconegut que "estem destrossats" perquè "és un malson que es repeteix". "No es pot assimilar tot això de cop. Un altre cop dur amb l'equip de la meva vida, el que porto al cor des de petit", ha assegurat el de Campllong.

Mamadou Sylla ha afirmat que estan "molt fotuts per no haver-vos pogut regalar l'ascens que tots volíem i somiàvem. El futbol pot ser molt cruel, però tard o d'hora aquesta ciutat tornarà a Primera. Segur".