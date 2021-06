La malastrugança torna a aterrar a Montilivi. Cinquena promoció d’ascens on l’equip no és capaç de pujar, quarta final i segona per un Francisco que no porta ni deu mesos lligat al club blanc-i-vermell. L’entrenador, sense ànims per a res, va sortir a comparèixer a roda de premsa per respondre les preguntes que se li feia. Amb cura va tractar i explicar els ànims que tenia tant ell com l’equip; també va tenir unes paraules per a l’afició; va felicitar el Rayo; i, sobretot, no va deixar clar què passarà d’ara a endavant sobre el seu futur a la banqueta de Montilivi.

«Vull felicitar el Rayo Vallecano per haver aconseguir l’ascens. A partir del minut cinc, amb el gol, ens han superat. No obstant, amb els canvis a la segona meitat hem tingut bastantes oportunitats de marcar gol. Com dic, les sensacions de la primera part són molt dolentes. Crec que hem fallat en aturar les transicions dels jugadors del Rayo. Hem volgut sobreposar-nos i ho hem fet però Luca Zidane ha estat espectacular aturant diverses ocasions de gol d’Arnau amb les cames crec. Una altra de Stuani des de ben a prop. I una altra de Bárcenas. Hem tingut moltes ocasions i no les hem materialitzat per pujar a Primera. Com que no hem aconseguit l’ascens les sensacions són dolentes. No ho negaré».

«És un pal molt fort. Hem lluitat, remat moltíssim durant la temporada per arribar a la final del play-off. Ens feia moltíssima il·lusió ascendir a Primera Divisió. L’afició, l’equip i el club estan molt fotuts, és moment d’estar-ho. És una cosa inevitable. No obstant això, demà tornarà a sortir el sol i ens haurem de tornar a aixecar. I quan ho fem l’embranzida serà major».

«Ara mateix no puc respondre la pregunta sobre el meu futur. El meu cap té un bucle d’emocions: l’afició i els jugadors estan molt fotuts. És impossible respondre sobre la meva continuïtat. Ara mateix vull que passi la nit. Només puc dir que estic molt tocat perquè en deu mesos que porto al Girona he arribat a dues finals i les he perdudes. No és que tingui una espina clavada, tinc una espasa sencera. És molt cruel haver de viure això però és futbol i és el que toca viure ara mateix. Hem caigut i ens hem de tornar a aixecar».

«Respecte a l’àrbitre només puc dir que no he vist la imatge de si era mà o no. Només puc dir que he vist com els jugadors del Rayo han perdut molts minuts, han fet el seu joc. Al final ells es queixaven la setmana passada perquè ens van donar més temps del que creien que ens havien de donar al descompte. Avui (ahir), hem tingut menys minuts dels adequats. Però ja dic, no puc opinar de l’arbitratge perquè no ho he vist bé en directe».

«A la segona part hem tingut les nostres ocasions i no les hem materialitzat. Toca felicitar el Rayo, però no és mèrit seu. Crec que el partit s’ha aturat moltíssim i això ha perjudicat molt. A la primera meitat ho hem fet molt malament, però a la segona hem sigut superiors i hem jugat millor que ells. Ens ha costat molt jugar contra això, no diré què ha fet el Rayo perquè ja ho heu vist tots».

«Em dol haver d’enviar un missatge a l’afició. No es mereixen el que ha passat perquè ja són dos anys i home, ho hem intentat, ha sigut un any molt difícil, i volíem aconseguir-ho i brindar-ho per ells. Teníem aquesta il·lusió, més que res per l’any que hem passat. Això és l’únic que puc dir. Aquest club ho tornarà a intentar, n’estic completament convençut. Hi ha gent a dins que està molt preparada per aconseguir-ho. Veurem si es podrà fer amb el play-off o de manera directa. Ara toca lamentar-se però en uns dies tornaré a estar al cent per cent. És el que toca viure ara mateix».

«Hem passat un any molt difícil però hem de reconèixer que aquest ha sigut l’únic maleït partit que hem perdut en tres mesos. Seria injust dir que en aquest equip falta alguna cosa. Hi hagut molta ambició per part del club i dels jugadors per arribar a aquest moment units, i ho hem fet. L’equip està farcit de jugadors amb molt de talent i molt joves. El futur dels jugadors i on aniran? No ho sé, però sí que sé és que aquest club ho tornarà a intentar perquè tindrà un futur molt bo amb la gent que l’envolta».

Andoni Iraola: «És un privilegi ascendir i fer feliç la gent»

La tristor de Francisco contrastava amb l’alegria d’Andoni Iraola després del partit. L’entrenador del Rayo Vallecano va dedicar l’ascens «a tota la gent del club. Molts ho van passar malament per aquest any. Nosaltres tenim el privilegi de fer felií la gent encara que sigui durant minuts. Avui (ahir) ho hem pogut fer i estic molt content de realitzar-ho». El tècnic va declarar que després del partit d’anada «se’m va passar pel cap que pujaríem. Vam fer un gran partit i no ens mereixiem perdre, ens va sortir tot al revés. Avui (ahir) hem tingut el premi a la consistència i hem pogut superar dos grans equips com el Leganés i el Girona». També va dir que «l’expulsió «pot ser, però crec que Cristóforo mereixia estar expulsat i se li va perdonar. L’equip es va quedar amb 10 i va respondre molt bé. Aquest grup de jugadors és magnífic».