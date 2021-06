El 30 de juny del 2020, aviat farà un any, el Girona anunciava el fitxatge de Francisco Rodríguez, solució d’urgència i cridat a sacsejar el vestidor perquè passessin coses. Va ser el quart tècnic d’una temporada complicada, després de Juan Carlos Unzué, el breu període de Juan Carlos Moreno, i Pep Lluís Martí. El Girona, dissenyat, planificat i educat per ascendir perquè tenia una plantilla de luxe i el pressupost més gran de la categoria, no estava complint les expectatives. De l’ascens directe es va oblidar ben aviat, malgrat que amb Francisco va estar a punt d’enganxar-s’hi. S’oblidaria de totes totes de l’ascens després de la derrota contra l’Elx. Però alguna cosa havia canviat. Perquè fins i tot de les desgràcies es poden treure coses bones.

Un equip d’autor

Com ell mateix ha reconegut per activa i per passiva, el seu gran moment de dubte va arribar hores més tard d’aquella patacada. Francisco és un home implicat, un enamorat de la professió. Però per estar implicat, ha de tenir les eines adequades per implantar un segell caracteritzat per una personalitat d’autor. Transmet un missatge clar, sense marge per a les confusions. Però necessita sentir-ho de veritat. I no és cap secret que durant algun dia, no tothom posava la mà al foc per la seva continuïtat. Perquè la plantilla seria una altra. Perquè els objectius serien diferents. I l’andalús, inconformista de mena, volia un projecte guanyador.

Recuperarl 3-5-2 per començar a volar

Francisco és l’entrenador més Pablo Machín que ha tingut el Girona des de Pablo Machín. Això vol dir que congenia amb la identitat que va lluir l’equip de l’ascens a Primera, en què l’afició se sentia identificada perquè la lluita i l’esperit de sacrifici es prioritzaven respecte a altres aspectes tècnics o tàctics, com la qualitat o el sistema. En aquest darrer punt, però, un incís. Francisco, que va provar diferents alternatives, es va agafar al 3-5-2 per començar a volar. I ha volat tan alt que ha disputat la seva segona final de play-off consecutiva, gràcies a una dinàmica espectacular al final de Lliga però que tampoc ha servit per pujar.

Entregat en cos i ànima

Tornem a la decisió de Francisco, que quan va donar el seu sí es va tornar a entregar en cos i ànima. Implicat també la darrera tarda-nit del mercat d’estiu, quan es va passar el dia enganxat al telèfon trucant a futbolistes per intentar convèncer-los d’unir-se al seu Girona. El tècnic blanc-i-vermell va aconseguir que tothom hi cregués. Es va fer seva a la plantilla: són els seus jugadors, i els defensa a mort; és el seu entrenador, i el defensen a mort. La relació i el vincle han permès que el rendiment esportiu superi lesions, sancions, una plantilla curta i les mil i una aventures que ha tingut el Girona al llarg d’un curs estrany. D’un curs en què Francisco ha anul·lat la paraula rendició. D’un curs en què Francisco ha demostrat ser un entrenador de Primera. I d’un curs en què per moments es va sentir enganyat i que fins i tot hauria pogut marxar abans d’hora, quan els resultats no rutllaven i tothom posava cara de pocs amics.

El líder del col·lectiu

Futbolísticament, el seu Girona ha recuperat aspectes com la pressió alta, perduda durant les temporades en què es va implantar un model per paladars exquisits que no va funcionar. Montilivi no és un camp per a posar la catifa i caminar per la passarel·la. Montilivi és un camp en què cal suar, ser veloç i precís en les transicions, contundent en l’àrea pròpia, evitar el risc més gros al mig del camp i defensar i atacar en bloc. Amb intensitat. Amb convicció. Aconseguint que l’aficionat marxi del camp dient ‘aquest és l’equip que em representa’. Perquè quan això passa, que no passa sempre, els retrets desapareixen. I amb Francisco no hi ha retrets.

Perquè és gràcies a la seva feina que el Girona ha jugat dues finals de play-off en dos anys. Perquè és gràcies al seu caràcter que tota la ciutat havia recuperat una esperança que feia temps que no sentia. Perquè és el líder del col·lectiu, la sang d’un vestidor que si li demanés el seguiria fins a la fi del món. Llàstima que ahir el cop va tornar a ser duríssim. I tot ara ha volat pels aires.