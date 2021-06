Acabada la temporada 2020-21 amb un altre mastegot dels grossos, se li torna a girar feina Quique Cárcel. De la mateixa manera que el curs passat, el director esportiu té l’encàrrec de tornar a armar un equip de garanties a Segona A que, com enguany, pugui aspirar a lluitar per tornar-ho a intentar. Res de nou per al màxim responsable esportiu, que ja fa temps que cada final de curs treballa amb dues clínies de treball, per si es puja o no. Malauradament, ahir va tornar a sortir creu i Cárcel haurà d’endreçar, altre cop, la carpeta de Primera i agafar la de Segona per començar-hi a treballar. De moment, ja sap que el Girona ja compta amb 21 efectius. Això sí, l’estiu serà llarg i de moviments n’hi haurà una bona colla, tant d’entrada com de sortida. El no ascens ha provocat ja les primeres sortides, que són les de Luna i Cristóforo, que tenien una clàusula de renovació automàtica en cas de pujar, i de Monchu, per qui el Girona hauria pagat 3,5 milions també d’haver ascendit. Caldrà veure també què fa el Girona amb Yoel Bárcenas, que està cedit pel Cancún però per qui té una opció de compra.

De carpetes pendents, a l’espera del que pugui passar amb els jugadors cedits, n’hi ha dues de clares, les de Juan Carlos i d’Aday. Mentre el porter va revelar dimecres passat que no hi hauria d’haver problemes per renovar, l’escenari d’un altre any a Segona A obre la incògnita. El cas del capità és diferent. Amb 33 anys i set temporades a Montilivi, el club no li ha fet cap proposta per continuar i tot sembla indicar que posarà punt i final a la seva etapa a Girona.

A l’espera d’algun possible traspàs o ampliació, el Girona té sis jugadors més amb contracte fins al 2022: Juanpe, Sylla, Gumbau, Calavera, Kebé i Arnau. Amb el jove central, això sí, s’hi està parlant per una millora i ampliació de contracte que està més que encarrilada. El Girona té lligats fins al 2023 Stuani, Bernardo, Samu Sáiz, Ortolà i Valery Fernández, mentre que fins al 2024, Bueno i Terrats. Amb la rebaixa salarial que altre cop aplicarà la Lliga al Girona, de ben segur que serà molt difícil quedar-se alguns d’aquests jugadors.

Couto volarà i retenir algun dels cedits que han jugat enguany a Montilivi serà complicat.

D’altra banda, el Girona haurà de decidir a veure què fa amb els jugadors que tenia cedits en altres equips. Ramalho serà comprat per l’Osasuna però l’Elx s’està pensant si paga els 2,5 milions de l’opció per Mojica. El Cadis, tot i salvar-se, no està obligat a quedar-se Jairo perquè no ha jugat el mínim de partits de titular que fixava el contracte. La resta: Diamanka (Albacete), Iago López (UD Logronyès), Maxi Villa (Vila-real B), Zeballos (Barça B) i Àlex Gallar (Cartagena), es reincorporaran a l’equip.

A partir d’avui, doncs, s’esperen moviments als despatxos de Montilivi. Sortides i arribades per tenir una plantilla de garanties la temporada 2021-22 que serà encara més complicada de confeccionar pel pressupost.