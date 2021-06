Francisco sabia que no seria gens fàcil encarar la temporada 2020-21 després de quedar-se a les portes de l’ascens a Primera l’estiu passat. No tornar a la màxima categoria a la primera va suposar, a banda d’un cop anímic terrible, una dràstica retallada de pressupost i del límit salarial, als quals calia afegir-hi la pèrdua dels ingressos fruit de la pandèmia. Tot plegat dibuixava un panorama desolador per al Girona a principis de curs. Mentre acaba de resoldre les sortides d’homes com Granell, Alcalá, Jairo Izquierdo o Diamanka, la direcció esportiva va poder incorporar alguns jugadors sobre la botzina com Bárcenas, Bustos o Cristóforo i Sylla (lliures) per completar la plantilla. Un cop començada, entre lesions (Stuani), sancions i convocatòries internacional, Francisco pràcticament fins a la segona volta no ha pogut disposar de tota la plantilla al complet. És per això que el tècnic ha hagut de recórrer molt sovint al planter per completar convocatòries i onzes. El tècnic ha trobat a casa un parell de joies com Arnau Martínez i Ramon Terrats, que han acabat consolidats com a jugadors del primer equip. Tot plegat ha fet que el Girona hagi fet servir entre totes les competicions un total de 33 jugadors, als quals s’hi podrien sumar també els porters Suárez i Ortolà, que no han debutat. El Girona va saber saltar obstacles, però ahir va tornar a perdre una final.

Les primeres jornades de Lliga van acabar amb derrotes contra Sporting (2-0) i Fuenlabrada (0-1). En aquell Girona encara hi jugaven Granell, Jairo o Zeballos i a la banqueta hi eren Alcalá i Diamanka. Un cop tancat el mercat d’estiu, Francisco va saber acoblar les peces com va poder i, amb l’ajuda dels nois del planter, va anar sumant punts per estar en una zona tranquil·la sense haver de patir per les urgències dels resultats. Les baixes, tanmateix, s’acumularien i deixarien l’equip en quadre forces partits. Això va fer que el tècnic hagués de mirar al filial i donar minuts a homes com Adrián Turmo, Pau Víctor i Álex Pachón. En la visita a La Romareda per enfrontar-se al Saragossa al desembre, Francisco va haver d’alinear de titular a Ramon Terrats i també va donar minuts a Monjonell i Jandro Sánchez. Han entrat en alguna convocatòria tot i que no han arribat a estrenar-se el porter Jona Morilla, Pau Resta i també l’extrem Suli Camara.

Terrats seduïria el tècnic, com també ho faria Arnau a la Copa del Rei al camp de la Gimnástica Segoviana. Aquell dia, també va estrenar-se amb el primer l’extrem Gonpi. L’adeu de Ramalho a l’Osasuna al gener va alleugerir la pressió salarial però alhora podria haver suposat un greu problema de centrals. Tot i això, l’aposta per Arnau no podia haver sortit millor. El maresmenc, encara juvenil, ha respost a la perfecció, asseient Bernardo a la banqueta i convertint-se en un dels jugadors més destacats del tram final del curs.

Un altre dels jugadors més importants de la temporada ha estat Juan Carlos. I això que el porter manxec va començar de suplent del kosovar Muric els dos primers partits. Les còmiques actuacions del balcànic van fer evident el canvi de porter i Juan Carlos ha complert amb nota la resta de la temporada. Al mercat d’hivern, Muric va fer les maletes cap al NAC Breda i Suárez -que no ha debutat- cap a Tarragona. Això va provocar que el club incorporés Ortolà del Tenerife per completar la porteria.

Un altre dels descobriments d’aquesta temporada ha estat Bueno. El central uruguaià es va passar el curs passat en blanc sense entrar als plans de Unzué, Martí ni tampoc Francisco, que el va fer debutar de manera anecdòtica en l’última jornada a Alcorcón. Amb confiança i minuts, Bueno ha passat de ser l’últim a un tros de central pel qual ja hi ha equips que han preguntat.