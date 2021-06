La Lliga a Segona Divisió A va acabar ara fa tres setmanes i la majoria d’equips d’aquí a quinze dies ja es tornaran a posar amb l’inici de la pretemporada per al curs 2021-22, que donarà el tret de sortida el divendres 13 d’agost. Com que ha disputat la final del play-off, el Girona va més tard que la resta i també s’hi posarà més tard, a treballar. Mentrestant, el club continua paint la decepció de diumenge contra el Rayo Vallecano a l’espera de començar a posar fil a l’agulla en la planificació de la temporada. En aquest sentit, el conjunt gironí i l’Osca són els dos únics clubs de la categoria que encara no tenen confirmat qui serà l’entrenador el curs que ve. L’Osca tenia Andoni Iraola com a primera opció però ara, arran de l’ascens del Rayo, rumia quina pot ser l’alternativa si finalment el basc continua a Vallecas. Mentrestant a Montilivi s’és a l’espera de què passa amb Francisco. El tècnic andalús ha quedat molt tocat després de la segon ascens consecutiu perdut i té molts dubtes de si és convenient encetar una tercera temporada al Girona. De moment, desconnectarà uns dies, mentre el club també acaba de decidir si tanca l’etapa Francisco −sembla que ho té coll avall− i obre el ventall a d’altres tècnics sense equip. Des de Màlaga s’assenyala l’interès per Sergio Pellicer, tot i que a la llista també hi són l’ex del Barça B Francesc Xavier Garcia Pimienta, amb hi hauria hagut un primer tempteig, així com Míchel Sánchez, que té l’aval de dos ascensos a Primera amb el Rayo i l’Osca.

Passi el que passi amb Francisco, el joc de les cadires a Segona A fa setmanes que va començar i no queda pas gaire perquè s’acabi. De fet, com dèiem, només el Girona i l’Osca estan pendents de confirmar qui serà el director de la nau la pròxima temporada. En aquest sentit, la tendència a la categoria és de continuisme. De fet, la majoria d’equips aposten per continuar amb l’entrenador que ha acabat aquest exercici 2020-21 i, de moment, tan sols quatre clubs tindran nou inquil·lí a la banqueta. Els que estrenaran entrenador el curs que ve seran dos dels descendits de Primera i, conseqüentment, grans aspirants a l’ascens com l’Eibar i el Valladolid. Els bascos, després de sis anys amb José Luis Mendilibar, han recuperat Gaizka Garitano, el tècnic que ja els va fer pujar el 2014. Per a la seva banda, el Valladolid ha triat José Rojo, Pacheta per rellevar Sergio González. El castellà arriba amb l’aval de l’ascens de l’Elx la temporada passada i d’haver estat a punt de salvar l’Osca enguany. Les altres novetats són a Miranda de Ebro i Màlaga. José Alberto López canvia Anduva per La Rosaleda, on substituïrà Sergio Pellicer. El lloc de López al Mirandés serà per un tècnic novell a la categoria com Lolo Escobar, que aterra a la Lliga Smartbank després de bones temporades a Segona B amb el Las Rozas i el Salamanca CF.

La resta de clubs tindrà cares conegudes a la seva banqueta. Els dos equips que han fet el play-off, Leganés i Almeria, continuaran amb Asier Garitano i Rubi, que van arribar a mitja temporada i ara començaran l’exercici. L’Sporting també fa confiança amb David Gallego, que va deixa l’equip a tocar del play-off. Bolo (Ponferradina), Mel (Las Palmas), Oltra (Fuenlabrada), Ziganda (Oviedo), Ramis (Tenerife), Juan Ignacio Martínez (Saragossa), Carrión (Cartagena), Anquela (Alcorcón) i Rubén Albés (Lugo) també continuaran als seus clubs.

Per la seva banda, els nouvinguts de Segona B també fan confiança als tècnics que han aconseguit l’ascens. En aquest sentit, Xabi Alonso dirigirà la Reial Societat B; Julián Calero, el Burgos CF; Juan Carlos Carcedo, l’Eivissa, i Iñigo Vélez de Mendizabal, l’Amorebieta. Tots quatre viuran la seva primera experiència a la categoria de plata. Carcedo ha ascendit amb l’Eivissa en el primer any com a primer entrenador després de separar-se d’Unai Emery. El filial txuri-urdin també és la primera experiència d’Alonso, de 39 anys, en una banqueta, com Vélez a l’Amorebieta. Calero només ha entrenat a Segona B.

la banqueta de montilivi cerca propietari. La incògnita amb Francisco fa que el Girona comenci a moure’s. 1 Francisco Rodríguez, durant un moment d’aquest curs. F

2 Francesc Xavier Garcia Pimienta, fins ara al Barça B. F

3 El valencià Sergio Pellicer ha tancat la seva etapa al Màlaga. F