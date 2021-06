Juan Carlos, Yan Couto, Santi Bueno, Juanpe, Arnau Martínez, Franquesa, Cristóforo, Gumbau, Monchu, Bárcenas i Sylla. Aquest és l’onze titular del Girona del passat diumenge en l’últim partit de la temporada contra el Rayo Vallecano a l’estadi. La majoria d’aquests futbolistes, fins a sis, acaben contracte la setmana vinent, el dimecres 30 de juny. No són els únics. N’hi ha alguns més a la plantilla. Res estrany a Montilivi. S’ha convertit en una rutina, això de canviar de dalt a baix l’equip durant l’estiu. Sempre hi ha peces que continuen. Més o menys, depenent de l’any. Però darrerament, sobretot des que es va tornar a Segona per culpa d’un descens que ningú volia però que es va acabar produint, les pretemporades s’assemblen. A la fuga de noms s’hi uneix una arribada massiva de cares noves. En cadascun dels dos últims dos cursos s’ha arribat fins a la desena d’altes. Ja sigui fitxant en propietat i amb cessions, una via força explotada que pot donar un rendiment immediat però que s’evapora al cap d’uns mesos. Veient el panorama, aquesta vegada no hi haurà cap excepció.

En una plantilla força curta com la d’aquesta temporada, fins a 10 futbolistes acaben la seva relació contractual en els propers dies. Si fa no fa, la meitat. Els cedits Franquesa (Vila-real), Monchu (Barça), Bárcenas (Cancún), Bustos (City), Moreno (City) i Couto (City) s’hauran d’entendre amb els seus respectius clubs d’origen per veure què serà d’ells a partir del curs vinent. Mentrestant, el porter Juan Carlos, el capità Aday, el lateral Antonio Luna i el migcampista Seba Cristóforo tampoc han renovat. Tot esperant si algun d’aquests noms repeteix experiència i s’acaba quedant perquè al final hi ha bona sintonia i totes dues parts es posen d’acord, està clar que amb tantes baixes la direcció esportiva que lidera Quique Cárcel haurà de tornar a amuntegar moviments per intentar construir un equip amb cara i ulls i suficients peces per afrontar una competició ben exigent com ho és la Segona Divisió A. Ja li va tocar fer-ho l’any passat, amb poc marge de maniobra, això sí. Llavors al vestidor hi van entrar fins a 10 cares noves: Franquesa, Monchu, Cristóforo, Bárcenas, Sylla, Muric, Yan Couto, Bustos, Luna i Pablo Moreno. A part de fitxar en propietat Jordi Calavera. Dotze mesos abans, després del desencís de baixar de Primera, el número d’incorporacions també va ser molt elevat. Fins a 11 jugadors. Juan Carlos, Gumbau, Samu Sáiz, Riesgo, Gallar, Diamanka, Ignasi Miquel, Marc Gual, Brian Oliván, Jozabed i Jonatan Soriano. A l’hivern s’hi van unir Brandon, Christian Rivera i Zeballos.

Cert és que la plantilla quedarà ben coixa amb el munt de baixes que hi ha previstes. Com també que, en un principi, tornaran futbolistes que han estat cedits a d’altres clubs. Ara bé, està per veure si homes com Jairo, Gallar, Diamanka, Mojica o Iago López entren en els plans esportiva i econòmicament parlant del club.

A tot això s’hi suma una altra possible baixa de pes. La d’un Francisco Rodríguez que encara no s’ha pronunciat. L’estiu passat, després de perdre la possibilitat de pujar, va afirmar en la roda de premsa posterior al 0-1 amb l’Elx que es quedaria. Aquest diumenge, encara digerint la segona plantofada, no es va mullar. En els propers dies els dubtes quedaran resolts.