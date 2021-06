Gairebé una setmana després de la decepció contra el Rayo Vallecano, el silenci continua instal·lat a Montilivi mentre un munt d’incògnites continuen obertes. Qui entrenarà el Girona és un dels principals interrogants per respondre però n’hi ha més. Molts més. Des del futur de Cristhian Stuani al de Samu Sáiz passant per la renovació de Juan Carlos i el possible adeu d’Aday Benítez. Una altra de les carpetes, i no pas petita, que li caurà a la taula del director esportiu Quique Cárcel -té contracte- és la dels jugadors que han estat cedits enguany i s’han de reincorporar al Girona. Homes amb una alta fitxa i el rendiment dels quals va decebre la temporada passada com Pape Maly Diamanka (Albacete), Àlex Gallar (Cartagena) i Jairo Izquierdo (Cadis) i d’altres amb un sou inassumible com Johan Mojica (Elx). El cas més clar sembla el del carriler colombià, per qui l’Elx té una opció de compra fins al 30 de juny de 2,4 milions d’euros. Les condicions salarials de Mojica fan que la venda sigui clara tot i que amb el no ascens del Girona, l’Elx intentarà rebaixar a més de la meitat el preu del traspàs. Pel que fa a Diamanka, Gallar i Jairo, sembla complicat que el Girona en pugui aconseguir cap traspàs. Per la seva banda, l’Osasuna sí que farà efectiva l’opció de compra per Jonas Ramalho que superava el mig milió d’euros. Iago López (UD Logronyès), Zeballos (Barça B) i Maxi Villa (Vila-real B) també tenen contracte i han de tornar.

Amb vincle encara fins al 2022, Mojica ha viscut una temporada d’allò més irregular. El colombià la va començar cedit a l’Atalanta amb qui fins i tot va disputar dos partits de la Champions League. Tanmateix, veient el poc protagonisme (13 partits, dels quals només 4 de titular) i que a l’estiu hi havia Copa Amèrica -no ha entrat a la llista- va decidir trencar la cessió i tornar a la Lliga per acabar el curs a l’Elx, a Primera. Amb els il·licitans, Mojica ha tingut més minuts (17 partits) i ha aconseguit l’objectiu de la salvació. Tot i això, a l’Elx li reca gastar-se els 2,4 milions de l’opció preferencial de compra que té fins al 30 de juny. La intenció és negociar amb el Girona una rebaixa del preu i quedar-se’l per no gaire més d’un milió. El Cadis també tenia una opció, en aquest cas obligatòria, de compra d’un milió d’euros sobre Jairo Izquierdo si l’extrem jugava més de 45 minuts durant 25 partits i l’equip se salvava. Jairo ha disputat 33 partits entre Lliga i Copa i el Cadis s’ha salvat, però només en 15 dels partits ha jugat 45 minuts. Per tant, el club andalús no està obligat a quedar-se’l i, si no canvia d’idea, en principi, Jairo tornarà a Montilivi, on té contracte fins al 30 de juny del 2022.

Més complicat encara és el cas d’Àlex Gallar. Fitxat l’estiu del 2019 de l’Osca a canvi d’1,5 milions d’euros de traspàs, el fluix rendiment el curs passat va fer que Francisco no hi comptés i hagués de buscar-se una sortida en forma de cessió amb opció d compra al Cartagena. Tot i les lesions, Gallar ha deixat ha fet una temporada correcte i ha recuperat les bones sensacions amb 27 partits (2 gols i 6 assistències). El Cartagena no executarà l’opció de compra, elevada tal i com va insinuar el president Paco Belmonte fa uns dies quan va dir que, per fitxar-lo «caldria vendre l’estadi Cartagonova». Tanmateix, el club cartaginès no veuria malament una altra cessió de Gallar la pròxima temporada, assumint, com aquesta, una part del sou. El vallesà té contracte per dues temporades més a Montilivi (2023).

També va tenir un paper decebedor a Montilivi la temporada passada Pape Maly Diamanka. El senegalès va ser cedit a l’Albacete aquest curs on tampoc ha trobat la millor versió (27 partits i 2 gols) i amb qui ha patit el descens a Primera RFEF. Diamanka té contracte fins al 30 de juny del 2022.

la llosa dels cedits. El Girona veurà com a partir de l’1 de juliol els jugadors cedits tornen a Montilivi. 1 Johan Mojica, amb Messi, en un Barça-Elx. F

2 Àlex Gallar celebra un gol amb el Cartagena. F

3 Diamanka ha baixat amb l’Albacete. F

4 Jairo Izquierdo (Cadis) salta per sobre de Lenglet. F