Demà al vespre farà una setmana que el Girona es va quedar a les portes de l’ascens a Primera Divisió. La desfeta contra el Rayo no l’esperava pràcticament ningú i això ha fet que el club s’hagi donat un temps de silenci absolut per pair el dol. Això no vol dir que des de l’àrea esportiva no s’estigui treballant, però serà a partir de demà, en principi, quan es començaran a perfilar alguns dels primers moviments. De moment, el que és una certesa és que Francisco Rodríguez i Aday Benítez són a quatre dies d’acabar el seu contracte amb el Girona i la continuïtat de l’entrenador i del capità no és gens clara. El tècnic ha quedat molt tocat i s’està pensant què fer, mentre que el futur d’Aday tampoc és gens clar. De fet, fins abans de començar el play-off, el de Sentmenat no tenia cap proposta de renovació. Amb 33 anys i 25 partits aquesta temporada, l’escenari que Aday tanqui una etapa de set cursos a Montilivi no és gens descartable. Tot dependrà segurament de qui és l’escollit per dirigir l’equip la pròxima temporada.

Una centrada seva marca de la casa cap a Stuani, a ben pocs minuts pel final del duel contra el Rayo de diumenge passat, va tocar en el braç de Saveljich dins l’àrea visitant. Ni l’àrbitre ni el VAR però, van voler veure-hi penal i va frustrar encara més un Girona superat per la pressió. Pocs instants després, el col·legiat Iglesias Villanueva xiulava el final del partit i Aday, com la resta dels seus companys va acabar capcot i abatut camí dels vestidors mentre els jugadors del Rayo feien el camí contrari i entraven a la gespa a celebrar l’ascens. Una imatge que el de Sentmenat ha patit tres vegades ja des que vesteix de blanc-i-vermell perquè ha viscut de primera mà les decepcions contra Osasuna (15-16) i Elx (19-20), també, a més a més del gol del Lugo i de la remuntada del Saragossa (14-15). Això sí, ningú li traurà al vallesà ser un dels herois que van pujar a Primera el 2017.

Els problemes físics li han fet la guitza aquesta última temporada. Superada la greu lesió de genoll que el va deixar fora de combat durant pràcticament tot l’any del descens a Segona A (2018-19), la temporada passada (19-20) va tenir un paper important tant amb Juan Carlos Unzué com amb Pep Lluís Martí i Francisco. Enguany ha pogut jugar 25 partits dels quals 18 de titular i només 4 de complets.

Capità d’ençà de l’adéu de Granell, Aday va jugar diumenge passat contra el Rayo Vallecano el seu partit oficial número 199 amb la samarreta del Girona, quedant-se a només un de ser bicentenari. Aday és el jugador de més antiguitat de a plantilla i el primer capità per davant de Cristhia Stuani, Juanpe Ramírez i Bernardo Espinosa. Caldrà veure si el Girona, abans de dimecres, es decideix a fer-li una proposta perquè continuï una temporada més a Montilivi.