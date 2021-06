Set dies ha durat el silenci a Montilivi. Temps per a la reflexió, després de la dura garrotada que ha suposat quedar-se un altre any a les portes de l'ascens a la Primera Divisió. Sense cap intenció de defallir i amb l'objectiu de tornar-ho a intentar, el club ha posat en marxa la maquinària per construir la plantilla per a la temporada 21/22. A l'espera dels anuncis, ja sigui per parlar d'altes, baixes o renovacions, el primer en dir la seva ha sigut el president Delfí Geli. Un missatge institucional per engrescar de nou l'afició, assegurant que tot i haver rebut un "cop molt dur" la intenció no és pas cap altra que la d'"apretar, lluitar i no defallir" i per això mateix es farà de nou un "equip competitiu" per intentar estar el més amunt possible.

CRUEL DESENLLAÇ

"Acabem de rebre un cop molt dur. Estàvem molt a prop de pujar a la Primera Divisió i se'ns ha escapat de la punta dels dits. El treball dels últims mesos ha sigut molt bo, donant-nos la possibilitat de lluitar fins al final, al mateix temps que s'ha despertat la il·lusió de la gent per mirar d'intentar aconseguir aquest objectiu. Haver arribat a la Primera Divisió hauria dimensionat el club de manera espectacular, amb un creixement molt important. Tot i que sabem què és el futbol, pel que hem de seguir apretant, lluitant i no defallint mai en l'intent".

EL PROJECTE

"Per la nostra part, no quedarà. Hem de donar-li molt de valor a l'any, ha sigut molt complicat. Sense la gent a l'estadi, incòmode i difícil, però l'equip ha aconseguit lluitar fins al final, esgotant totes les opcions. Des de la propietat, des del club, tots tenim clar que això és un projecte a llarg termini, que treballarem amb totes les forces per dur el Girona el més amunt possible. Tenim uns accionistes que l'endemà mateix de la derrota van dir a tota la gent del club que això continuava, que no canviaria res, continuarem amb la mateixa línia dels últims temps. Tots estem en una mateixa direcció. L'objectiu que ens hem marcat en el futur més immediat és el d'il·lusionar de nou a la gent".

EL TALENT DE LA BASE

"Hem vist que molts jugadors joves han arribat al primer equip, gent que porta temps al planter i s'ha començat a demostrar que el treball dels últims anys està donant els seus fruits. Jugadors que arriben aquí ben joves, que passen per la nostra residència, complint cicles i progressant en la seva carrera personal i esportiva. Aquest ha de ser un dels pilars del futur i creiem que se seguiran donant situacions com aquestes. Aquests futbolistes es convertiran en una base molt important en el futur".

LA CONFECCIÓ DE LA PLANTILLA

"L'àrea esportiva ja està treballant en la propera temporada. Tornarem a tenir un equip competitiu. Segur que tots els aficionats s'il·lusionaran en el nostre equip. Si tot va bé, la temporada vinent la nostra afició podrà tornar a Montilivi. Hem tingut un petit exemple en els dos partits del play-off. La nostra gent ens ha acompanyat i ens ha animat. Hem d'estar satisfets de poder-nos retrobar de nou a l'estadi. És un orgull que la gent pugui gaudir amb nosaltres, ens acompanyi, i segur que tots junts apretarem per tenir un molt bon any lluitant pels desitjats èxits. Hem sigut tossuts, serem tossuts i persistirem en el nostre treball per aconseguir el millor pel Girona".