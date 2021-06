Han sigut set dies d’autèntic silenci. Cap novetat. Cap anunci. El dia 20, el drama. Un nou revés per al Girona, que es quedava per segon any consecutiu sense poder pujar a la Primera Divisió en l’última partit de la darrera eliminatòria del play-off d’ascens. Des d’aquella nit, res de res. Ha passat una setmana, temps en què tot s’ha cuinat a foc lent, de portes cap endins. Les carpetes, que no en són poques, estan totes obertes i no n’hi ha cap de tancada, mentre d’altres equips, de mica en mica, han anat fent feina. Renovacions, rescissions, baixes, altes, fitxatges... A Montilivi, mutisme absolut. Temps per a la reflexió, per intentar esbrinar què ha passat i decidir quin és el full de ruta a seguir a partir d’ara. Superat aquest període, el club té ganes de posar ja el fil a l’agulla i començar a oficialitzar els primers moviments. Un cop més, s’espera un estiu llarg i la feina no estarà enllestida fins d’aquí a unes setmanes. Però el temps és or, i més en un mercat tan competitiu com ho és aquest, pel que a Girona hi ha ganes d’enllestir alguns temes pendents per evitar que, com ha passat d’altres vegades, les presses arribin quan el més calent és a l’aigüera.

Sense capità és impossible dirigir una nau. Girona, ara mateix, no té entrenador confirmat per a la temporada vinent. L’únic equip que viu ara mateix aquesta situació a Segona. Francisco acaba contracte dimecres, dia 30. Malgrat que fa setmanes que les converses per renovar-lo estan en marxa, no hi ha res tancat. Són dos anys consecutius quedant-se a les portes de Primera caient de la mateixa manera i està per veure que l’andalús accepti un tercer intent. D’estar-ne convençut, ja hauria signat la seva ampliació de contracte. El club té ganes d’enllestir aquest tema el més aviat possible. De confirmar o no si Francisco serà el tècnic pel curs vinent. Preveient un possible adeu, ha temptejat diverses opcions durant els últims dies. Des de Màlaga s’ha vinculat Sergio Pellicer amb l’entitat de Montilivi. També l’entitat s’ha interessat per la situació de Francesc Xavier García Pimienta, fins fa quatre dies l’entrenador del Barça B. El cas és que no es vol perdre gaire temps amb tot això i aquesta setmana el desig és el de tenir lligat qui serà l’inquilí de la banqueta.

Són uns quants els futbolistes que acaben també contracte ben aviat i la majoria d’ells no tornarà a vestir la samarreta blanc-i-vermella. Per tant, de feina en aquest sentit n’hi ha i moltíssima. És més urgent confirmar qui serà l’entrenador que no pas deixar enllestida la plantilla, perquè hi ha més marge de maniobra, però a Girona també hi ha ganes de començar amb els primers anuncis i si aquests poden arribar aquesta mateixa setmana, molt millor. La renovació del porter Juan Carlos és un fet. Signarà fins al 2023 després d’arribar a una entesa que es farà oficial ben aviat. No serà pas l’única ampliació. El club treballa per millorar el contracte d’algun altre jugador del vestidor, tot intentant mantenir una certa base dels futbolistes d’aquesta temporada. Això no treu que hi haurà cares noves i no pas poques. Mica en mica, també es coneixeran les baixes i es detallarà què és el que passa amb els cedits. Per exemple, dimecres és l’últim dia perquè l’Elx executi l’opció de compra de 2,4 milions d’euros per Johan Mojica, per tant hi haurà novetats al respecte. El club il·licità hi està interessat però, això sí, no té ganes de rascar-se tant la butxaca i mirarà d’abaratir-ne el cost.

Un mes enrere, la junta general d’accionistes del Girona va aprovar dues ampliacions de capital per valor d’uns 20 milions d’euros. Aquest moviment podria provocar certs canvis en el repartiment accionarial de l’entitat i donar més protagonisme a Marcelo Claure, ara propietari del 35 per cent del pastís, pel 47 per cent que té el City Football Group i del 16 per cent que ostenta l’anomenat Girona Football Group (Pere Guardiola). De ser així, no es descarten novetats a l’àrea esportiva que lidera Quique Cárcel, encara amb contracte en vigor i l’encarregat de perfilar la primera plantilla blanc-i-vermella des que a principis del mes de juliol del 2014 va aterrar a Montilivi per ocupar el buit deixat per Oriol Alsina.