A poques setmanes de posar-s'hi de nou donant per acabades les vacances, el Girona comença a planificar la propera pretemporada i avui ha confirmat el primer amistós. Repetirà l'experiència d'enfrontar-se al primer equip del Barça, com ja va fer l'any passat. El partit es jugarà a l'estadi Johan Cruyff el proper 24 de juliol.

El seu horari encara està per determinar, però es podrà seguir en directe pel canal Barça TV. La passada pretemporada, poc abans de començar la Lliga, el Girona també es va veure les cares amb el Barça i va acabar perdent aquell partit per 3-1. Samu Sáiz va ser l'autor de l'únic gol blanc-i-vermell mentre que per l'equip de Ronald Koeman van marcar Coutinho i Messi, amb un doblet.