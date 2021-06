L'Espai Santa Caterina de l'edifici de la seu de la Generalitat a Girona acollirà a partir de demà passat els actes commemoratius del 90è aniversari del Girona FC. Entre les activitats previstes hi ha una mostra històrica que repassarà la trajectòria de l'entitat d'ençà de la seva fundació així com cinc col·loquis diferents. Un dels debats serà "La nostra història, el nostre escut" moderat pel periodista Albert Bassas, on hi participaran Joaquim Nadal, Josep Maria Fonalleras i Jordi Grau i on es tocarà la proposta del club per a la renovació de l’escut. En aquest sentit, dijous comença el procés consultiu que ha començat el Girona amb l’objectiu de renovar i actualitzar l'escut.

Els altres col·loquis seran: Col·loqui històric (dimarts 6), Els millors anys de la nostra vida (dijous 15, amb Eloi Amagat, Felipe Sanchón, Migue González i Jose Martínez), La dona en el futbol (dijous 22) i De Vista Alegre a Montilivi (dijous 29). Per poder assistir als col·loquis, cal registrar-se prèviament en un formulari al web. Tot i això, també es podran seguir en streaming. Un dels punts àlgids dels actes serà dijous de la setmana que ve amb la presentació de la samarreta per la temporada que ve. Serà al Pati de les Magnòlies, també a la seu de la Generalitat (20:00).