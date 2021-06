Primer moviment del Girona tot pensant en la temporada vinent. El club ha lligat la continuïtat del porter Juan Carlos, que signarà fins el 30 de juny del 2023. D'aquesta manera, el manxec afrontarà el seu tercer curs a Montilivi, on hi va arribar l'estiu del 2019 procedent del Lugo. Passat un primer any irregular, en què va acabar a la banqueta per deixar pas a Asier Riesgo, aquesta última temporada s'ha reivindicat a còpia d'intervencions de mèrit per convertir-se en una peça fixa en els esquemes de Francisco Rodríguez.

Acumula 66 partits amb el Girona i aquest darrer curs ha deixat la seva porteria a zero en 18 ocasions. Demà era el seu últim dia de contracte i durant aquestes últimes setmanes, Juan Carlos i el club han estat parlant sobre una possible renovació que no s'ha tancat fins fa pocs dies. Tot i el sotrac de no haver pujat a la Primera Divisió, el de Marchamalo ha acceptat la proposta de l'entitat de Montilivi i ha decidit finalment quedar-se, tot i tenir opcions al damunt de la taula per fer les maletes i canviar d'aires.