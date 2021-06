Francisco Rodríguez deixarà de ser l'entrenador del Girona a partir d'aquesta propera mitjanit. Ja no hi ha marxa enrere. El contracte que unia totes dues parts expira en unes hores i finalment no hi haurà renovació. Un any després d'arribar a Montilivi per suplir el buit que havia deixat la destitució de Pep Lluís Martí, l'andalús se'n va i ho fa amb un bagatge positiu pel que fa els resultats, però sense l'esperat ascens a la Primera Divisió que ell mateix i també el club desitjaven.

A 30 de juny, el darrer dia del seu contracte, el club ha emès un comunicat explicant que Francisco no continuarà al capdavant del primer equip la temporada vinent. Després de dues promocions d'ascens fallides, amb derrotes en tots dos casos en l'últim partit, ja no hi haurà un tercer intent. Decidit a descansar degut al desgast provocat sobretot per aquests últims mesos de competició, el tècnic ha preferit deixar-ho aquí i no tirar endavant la proposta de renovació que se li ha presentat.

En l'escrit conjunt signat per Francisco i el Girona, les dues parts deixen clar que "ara ha arribat l'hora de separar els nostres camins. I no és gens senzill perquè tanquem una gran història que ens ha unit per sempre. És per això que volem fer aquest comiat plegats".

"Ara ha arribat l'hora de separar els nostres camins. I no és gens senzill perquè tanquem una gran història que ens ha unit per sempre. És per això que volem fer aquest comiat plegats"



🔴⚪ 🤝



GRÀCIES FRANCISCO!

GRÀCIES GIRONA! #GironaFC pic.twitter.com/nu0W5NqqqC — Girona FC 9️⃣0️⃣🎂 (@GironaFC) 30 de junio de 2021

Al llarg d'un any i en dues temporades diferents, Francisco ha dirigit un total de 60 partits i ho ha fet amb un balanç espectacular perquè n'ha guanyat la meitat: 30. Completen l'estadística 15 empats i també 15 derrotes. L'últim curs va aconseguir classificar el Girona pel "play-off" d'ascens en cinquena posició i aquest any ha fet tres quarts del mateix, però superant-ne la puntuació gràcies a un tram final de campionat espectacular, amb set victòries consecutives.

S'obre ara un ventall de possibilitats i alhora uns quants interrogants. Sense Francisco, s'ha d'iniciar un nou projecte i la direcció esportiva fa dies que treballa tot preveient que aquesta situació es podia produir, però encara sense haver trobat un substitut en ferm. S'han temptejat diverses opcions, tot i que no hi ha un "sí" definitiu, el que hauria d'arribar ben aviat perquè tot just demà comença el juliol i la pretemporada s'hauria d'iniciar en un parell de setmanes. De moment, el club només ha confirmat la renovació del porter Juan Carlos fins el 2023. Aquesta mitjanit també acaben contracte jugadors com Seba Cristóforo, Antonio Luna i Aday Benítez, a qui també cal sumar-hi tots aquells futbolistes que han vestit la samarreta del Girona en condició de cedits: Enric Franquesa, Pablo Moreno, Monchu, Yan Couto, Nahuel Bustos i Yoel Bárcenas.