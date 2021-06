Sense encara data pel començament dels entrenaments de pretemporada, el Girona ja té el primer amistós d’estiu confirmat. I no pas un de qualsevol, sinó contra el primer equip del Barça. Serà el dissabte 24 de juliol a l’estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí amb horari per definir i serà retransmès per Barça TV. El duel contra el Barça és el primer dels partits amistosos que anuncia el Girona per aquesta nova pretemporada. Lògicament no serà l’únic perquè enguany hi ha més temps per preparar la competició i de ben segur que, a diferència de la temporada passada, la xifra oscil·larà la mitja dotzena. Abans però, el Girona té encara molta feina als despatxos. Moltíssima. De fet, aquesta mitjanit s’acaba el contracte de Francisco Rodríguez i si avui no salta la sorpresa, el Girona entrarà al mes de juliol sense tenir entrenador. Com el tècnic andalús, avui també finalitzen la vinculació amb el club Antonio Luna, Seba Cristóforo i Aday Benítez, a més a més de tots els cedits (Couto, Pablo Moreno, Bustos, Franquesa, Monchu i Bárcenas). El capità Aday continua a l’espera de rebre notícies del club, després de set temporades a Montilivi.

El duel contra el Barça al Johan Cruyff va camí de convertir-se en un clàssic d’estiu. Enguany serà el segon any consecutiu que es disputa. La temporada passada, el Girona va perdre-hi contra els blaugrana, en l’estrena de Ronald Koeman a la banqueta. Va ser el tercer i últim partit de preparació pel Girona que va viure una pretemporada exprés -enmig de la pandèmia- després de no haver assolit l’ascens contra l’Elx i només va poder disputar dos amistosos. Abans, els de Francisco havien jugat i perdut a La Romareda contra el Saragossa (1-0) i superat el filial a l’estadi de Montilivi per 2-1.

En el duel del curs passat, un Girona que tot just començava la pretemporada i encara havia de fer molts moviments a la plantilla, va perdre al Johan Cruyff per 3-1. Els gols del Barça van ser obra de Leo Messi (2) i de Phillippe Coutinho, mentre que pels gironins va marcar Samu Sáiz. L’onze titular que va presentar Francisco aquell dia va ser el següent: Juan Carlos; Calavera, Pedro Alcalá, Bernardo Espinosa, Mojica; Gumbau, Ibra Kebe, Valery; Jairo Izquierdo, Samu Saiz i Turmo. És a dir, un equip amb tres jugadors que van ser baixa poques setmanes després (Mojica, Alcalá i Jairo) i un noi del filial (Turmo). A la segona part van tenir minuts homes com el porter Granell, Maxi Villa, Àlex Gallar, Diamanka, Zeballos, que també van ser baixa al cap de cop, el porter Suárez, Ramalho i els joves del filial Pau Víctor i Joel Priego, a més a més de Santi Bueno.