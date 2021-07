El Girona 2021-22 encara no sap qui serà el director d’orquestra però de mica en mica es van coneixent detalls del nou exercici. Confirmat que Francisco Rodríguez no continuarà, avui es podria conèixer el nom del nou entrenador. El que ja se sap segur és el camí que haurà de seguir el Girona durant una temporada que començarà contra l’Amorebieta a Montilivi el cap de setmana del 14-15 d’agost i acabarà el del 28 i 29 de maig al camp del Burgos. Abans però, tocarà posar-se a punt físicament durant una pretemporada que donarà el tret de sortida el dilluns dia 12. Serà el moment de veure les primeres cares noves i com es va acoblant l’equip per encetar un nou assalt a l’ascens. Si no es resolen abans les seves situacions, a aquest primer entrenament s’hi esperen Diamanka, Gallar, Mojica, Jairo Izquierdo, Iago López i Maxi Villa (lesionat), després d’acabar les seves cessions a Cartagena, Elx, Cadis, UD Logronyès i Vila-real B, respectivament. Caldrà veure si l’equip fa alguna estada fora de Girona com havia fet fins l’any passat a Manchester, o bé es quedarà a La Vinya a fer tota la preparació. Assegurat només un amistós contra el Barça el dia 24 d’aquest mes, el club també ha d’acabar de tancar més partits de preparació abans de l’inici de Lliga.

De ben segur que del club no en sortirà que l’ascens és l’objectiu i, com aquesta temporada, s’intentarà d’assegurar tan aviat com sigui possible els 50 punts per llavors mirar més amunt. La temporada 2021-22 començarà a Montilivi contra un rival inèdit pel Girona, l’acabat de pujar i debutant a la categoria, Amorebieta. El cap de setmana següent, els gironins tornaran a jugar a l’estadi aquest cop contra el Las Palmas. La primera sortida serà a la tercera jornada a Ponferrada. Amb vistes al final del curs, el Girona ja sap que tornarà a acabar, com la temporada passada, a domicili. En aquest cas, tancarà la Lliga al Plantío contra un altre ascendit, el Burgos. Abans, en la penúltima, els blanc-i-vermells, rebran el Mirandés.

El curs 21-22 comptarà amb dues jornades intersetmanals a la primera volta que seran el 20 d’octubre al camp del Mirandés i el 3 de novembre, en què es rebrà l’Alcorcón a Montilivi. Per Nadal, la competició s’aturarà el 20 de desembre i no es reprendrà fins passat Any Nou, el dia 2, en què el Girona visitarà l’Osca. El cap de setmana del 15-16 de gener no hi haurà Lliga. Pel que fa als duels contra els equips descendits de Primera, el Girona rebrà el Valladolid a la sisena jornada, l’Osca a la desena i visitarà l’Eibar a la divuitena. A la segona volta, els blanc-i-vermells, jugaran a Osca la jornada 22, a Valladolid la 27 i a Eibar la següent (28), en un tram de calendari d’allò més dur. Una altra data curiosa, la visita a Can Misses per enfrontar-se a l’Eivissa serà el de desembre.