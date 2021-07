Finiquitada l’etapa de Francisco Rodríguez, el Girona centra ara tots els seus esforços a trobar-li el més aviat possible un substitut al que ha sigut l’entrenador del primer equip l’últim any. Des del club es considera que aquest ha de ser el primer pas abans de definir les altes i les baixes tot pensant en construir una plantilla competitiva. Si els noms dels jugadors ja vindran més endavant, ara l’objectiu és omplir el buit que ha deixat l’adeu de l’andalús. De candidats n’hi ha uns quants però el més ben posicionat és Míchel Sánchez, sense deixar de banda ni de bon tros l’opció de Francesc Xavier Garcia Pimienta.

De Míchel agrada el seu perfil i tarannà. També que coneix la categoria i té l’experiència d’haver pujat a Primera. Dos cops, amb Rayo i Osca, i sempre quedant campió. Les converses hi són. Hi ha una proposta pel mig i la sintonia és positiva. És més. Ja s’ha produït una reunió del club amb Míchel i els seus representants per presentar-li el projecte. Les postures es van acostant de mica en mica, però no hi ha res definit. També agrada García Pimienta i la direcció esportiva ha temptejat aquesta possibilitat. Dies enrere es va posar en contacte amb el seu entorn per conèixer quina era la seva situació i voluntat. El temps corre i no juga pas a favor del Girona, que engegarà la pretemporada el dia 12 i vol tenir aquest tema enllestit el més aviat possible.