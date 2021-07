Des de dimecres a mitjanit Aday Benítez, Antonio Luna i Seba Cristóforo ja no són jugadors del Girona. Tots tres, juntament amb els 6 cedits que eren a la plantilla de la temporada passada (Couto, Franquesa, Monchu, Bustos, Bárcenas i Pablo Moreno) van acabar contracte i des de dijous són agents lliures. De moment, avui ja és dia 3, el Girona no ha anunciat la sortida de cap dels tres jugadors que han acabat contracte ni tampoc de cap dels cedits. I això que Franquesa ja té equip i que Monchu compta amb ofertes de Primera i difícilment tornarà. El discret paper de Luna i l’alt catxet de Cristóforo els allunyen de Montilivi i seria una sorpresa que continuessin. Per la seva banda, fins fa pocs dies, Aday Benítez també era al mateix sac que Cristóforo i Luna, però el capità encara no té la porta del tot tancada. De fet, la possibilitat que el de Sentmenat continuï una temporada més a Montilivi no està descartada. No és alta ni tampoc ferma però hi és. El club manté una petita escletxa oberta a la renovació d’un Aday, que amb 33 anys (al desembre 34) encetaria la seva vuitena temporada al club. Precisament aquest factor, el de l’experiència, sumat a la implicació i conèixer la casa, jugaria a favor del vallesà. La decisió no està presa però Aday sap que el Girona no ha descartat, encara, la seva renovació. La valoració que en pugui fer el nou entrenador també tindrà pes en la decisió final.

Tot i els problemes físics que l’han acompanyat tota la temporada i que havia desaparegut dels plans de Francisco les últimes jornades, Aday va ser un dels jugadors que va acabar sobre el terreny en la final contra el Rayo. Seva va ser la centrada que va impactar a la mà de Saveljich i que ni l’àrbitre ni el VAR van considerar penal. Al final, Aday no va poder evitar viure, en directe, una altra decepció a Montilivi que s’afegia a les del Lugo i Saragossa (2014-15), Osasuna (2015-16), Elx (2019-20). Això sí, també va ser un dels herois de l’ascens la temporada 2016-17.

Pel que fa als jugadors que van jugar cedits al Girona, cap tindria gaires opcions de repetir. Couto va fer un any excel·lent i, en principi, hauria de tenir propostes d’equips de Primera. Per la seva banda, el rendiment de Nahuel Bustos no ha estat l’esperat i no sembla que pugui repetir cessió. Monchu quedarà lliure del Barça i interessa a equips de Primera com el Mallorca i l’Alabès. Pel que fa a Yoel Bárcenas, caldrà veure què en vol fer el seu club, el Cancún mexicà. Per últim, Pablo Moreno, amb 19 anys, podria ser l’únic que tingués alguna possibilitat de tornar a Montilivi.