Serà un estiu mogut a Girona, com molts altres. S’esperen canvis. Obligats pel context, bona part d’ells. A l’adeu de Francisco Rodríguez l’acompanyarà l’arribada d’un nou inquilí a la banqueta i del seu cos tècnic. Amb la plantilla passa tres quarts del mateix. Cares noves, baixes, renovacions i cessions, ja sigui des de Manchester o des d’altres indrets. El que es mantindrà intacte és l’estadi de Montilivi. Nova temporada a Segona A i la instal·lació que no patirà cap canvi, el que havia sigut habitual durant alguns dels últims cursos. El club ha estudiat des de fa temps la possibilitat de retirar la grada mòbil instal·lada a la part superior de Preferent. La part coberta, on a banda de seients també hi ha els pupitres pels periodistes i algunes llotges VIP. Significa assumir un cost extra que continuarà marcat en el pressupost. Aquesta zona continuarà com fins ara. No hi haurà cap ampliació ni reducció. D’aquesta manera, Montilivi tindrà un curs més un aforament que puja fins les 11.200 localitats. La gran diferència respecte la Lliga passada és que, si la pandèmia ho permet i no hi ha cap retrocés, a partir de mitjan agost, quan comenci el nou campionat, els seients es podran omplir d’espectadors. Tots, sí és necessari.

El 2017 el Girona va pujar a Primera i això va comportar una sèrie de millores a l’estadi, la majoria de les quals encara s’han mantingut. Noves torres d’il·luminació, el canvi de la gespa, accessos, baixar el terreny de joc uns metres... Amb l’arribada de l’elit es va ampliar l’aforament, que va arribar a ser de 14.500 espectadors. Amb el descens, dos anys més tard, les graderies supletòries dels dos gols van desaparèixer i es van perdre poc més de 3.000 seients, reduint la capacitat fins els 11.200 espectadors. La xifra actual. Un número que no és molt superior al sostre d’abonats que ha tingut el club. El rècord és de 9.501. Curiós, perquè va ser just després de baixar de nou a Segona, quan la massa social va respondre amb més ganes. Després de mesos i mesos d’incertesa, aquesta temporada entrant i també a la categoria de plata s’obriran les portes novament de Montilivi. En els propers dies es farà pública la nova campanya d’abonaments i ara caldrà veure com s’hi posa l’aficionat. Són dues garrotades consecutives a les portes de l’ascens. Els propers moviments de la parcel·la esportiva, amb la tria de l’entrenador i dels jugadors, segurament incidiran en si la xifra d’abonats torna a disparar-se o no. Més endavant, quan la pilota comenci a rodar, es veurà si el caliu torna a l’estadi i si algun dia es poden omplir els pocs més d’11.000 seients.