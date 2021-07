El Lugo continua perfilant la plantilla per aquesta temporada i ahir va anunciar la continuïtat d’Eduard Campbadal per una temporada més. El lateral dret barceloní complirà així la cinquena temporada a l’Anxo Carro. La renovació de Campbadabal s’afegeix a les dels veterans Pita, Seoane, Xavi Torres i Canella. Djalo i Herrera no continuen.

Antonio Luna va acabar contracte la setmana passada amb el Girona. El defensa andalús, de 29 anys, doncs, és al mercat i sembla que ja li apareixen pretendents. El Cartagena s’hi hauria interessat per completar el lateral esquerre i lluitar amb Albert De la Bella. Luna va disputar la temporada passada 21 partits amb el Girona entre totes les competicions.