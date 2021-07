A l'espera que el fitxatge de Míchel Sánchez es concreti aquesta mateixa setmana i s'ompli així el buit deixat per Francisco Rodríguez a la banqueta, el Girona treballa al mateix temps en la plantilla de la temporada 2021/2022. Si pocs dies enrere s'anunciava la renovació del porter Juan Carlos i aquest matí s'ha fet oficial el traspàs definitiu de Jonás Ramalho a l'Osasuna a canvi de 700.000 euros, la notícia majúscula ha arribat a mitja tarda. Cristhian Stuani es queda i, a més, amplia la seva vinculació amb l'entitat de Montilivi. Lligat fins el 2023, allarga tres temporades més el contracte (fins el 30 de juny del 2026) i, al mateix temps, es baixa el sou per temporada per així reduir el límit salarial, el que permetrà al club tenir més cintura a l'hora de tancar d'altres moviments.

Stuani, fitxat l'estiu del 2017 en l'estrena del Girona a la Primera Divisió, viurà així la seva cinquena temporada en un equip on acumula 136 partits oficials i 82 gols. Si és fidel al seu nou contracte, l'uruguaià tancaria la seva vinculació amb el club camí dels 40 anys. Ara en té 34 i en farà 35 el proper mes d'octubre.