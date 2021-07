La banqueta del Girona encara no té propietari. De fet, és l’única de Segona Divisió A que encara no se sap qui l’ocuparà. La decepció i el trasbals que va suposar quedar-se, altre cop, a les portes de Primera, va fer que el club deixés passar uns dies per pair el cop i acabar de decidir amb Francisco Rodríguez que el millor era separar els camins. Un cop confirmat que el tècnic andalús no continuava, el club va reprendre els contactes i negocacions amb els possibles substituts. Dimecres passat, la decisió estava presa: Míchel Sánchez era l’escollit. Dijous es va produir la primera reunió per perfilar la negociació. El Girona vol Míchel i el tècnic madrileny té ganes d’entrenar i de venir a Montilivi. L’acord encara no és una realitat, però va per bon camí i la intenció és tancar-lo entre avui i demà. En aquest sentit, si tot acaba a bon port, Míchel arribaria amb dos tècnics de confiança, Salva Funet de segon entrenador i David Porcel com a preparador físic. Tant Salva, exjugador del Rayo i Alacant, entre altres, com Porcel, han acompanyat Míchel des que va començar la seva carrera a les banquetes.

Quinze dies després de la patacada contra el Rayo, el Girona tan sols ha anunciat la renovació del porter Juan Carlos Martín fins al 2023 i l’inici dels actes del 90è aniversari. D’avui en vuit, els jugadors ja començaran les revisions mèdiques pertinents prèvies a l’inici de la pretemporada i es donarà el tret de sortida al nou curs.

És per això que aquesta setmana es preveu força intensa. La primera peça que s’hauria de moure és la de l’entrenador. Les converses amb Míchel avancen a bon ritme i si no hi ha cap contratemps de darrera hora, el madrileny hauria de ser anunciat com el nou director de l’orquestra dels gironins. Míchel té l’aval d’haver ascendit a Primera Divisió el Rayo Vallecano (2017-18) i l’Osca (2019-20). La temporada passada la va començar amb els aragonesos a la màxima categoria però va ser destituït a mig curs i substituït per Pacheta, que tampoc va poder evitar el descens.

Amb 45 anys, Míchel ha dirigit 100 partits rodons a Segona A i 46 a Primera entre el Rayo Vallecano i l’Osca. El madrileny va començar la seva carrera al juvenil de Divisió d’Honor del Rayo el 2016 i al cap de pocs mesos el primer equip el va reclamar per evitar el descens a Segona B. Abans i des de la seva retirada el 2012, Míchel havia treballat al planter del conjunt madrileny com a director esportiu de la base i nexe amb el primer equip. Com Francisco a l’Almeria, a Vallecas Míchel és un autèntic ídol. Els 425 partits repartits en 17 temporades entre Segona B, Segona A i Primera amb la samarreta del Rayo l’avalen com un dels jugadors importants i emblemàtics de la història del club madrileny. Després de la destitució la temporada passada a Osca, Míchel confia que es tanqui aviat la seva incorporació pel Girona.