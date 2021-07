Queda encara estiu per davant i de moviments n’hi haurà un bon grapat amb el Girona com a protagonista. Però de moment, el club s’assegura la continuïtat del seu golejador estrella, Cristhian Stuani. Amb ell, la davantera comença a agafar cos perquè el «pitxitxi» d’aquesta última temporada, Mamadou Sylla, també té contracte en vigor. El vallesà, que ve de fer 11 gols en el seu primer any en clau blanc-i-vermella, està lligat fins el 2022 i el club ja madura una millora del seu contracte.La nòmina d’atacants es queda aquí. Bárcenas i Bustos han acabat les seves respectives cessions. Això sí, ha de tornar del préstec al Cartagena Àlex Gallar, un altre davanter, però està per veure què és el que passarà amb ell.