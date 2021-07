Els camins de Jonás Ramalho i el Girona s’han separat definitivament. Estava escrit que així seria, des que el passat mes de gener el club de Montilivi va acordar la seva cessió a l’Osasuna, que ha executat l’opció de compra pel futbolista. El traspàs del defensa al conjunt navarrès comporta una quantitat que ronda els 700.000 euros. Una quantitat molt ben rebuda i que no serà pas l’única en concepte de traspàs, perquè l’objectiu d’aquesta pretemporada és la de millorar l’economia amb alguna operació similar.

L’adeu de Ramalho es va començar a gestar el passat mercat d’hivern. L’oportunitat de jugar a Primera la va voler aprofitar el futbolista i des de Girona no se li van posar massa impediments. La cessió venia acompanyada d’una opció de compra obligatòria, amb quantitats diferents depenent de si l’Osasuna es mantenia o no a la màxima categoria. El central, forjat a la pedrera de l’Athletic Club, va arribar a Montilivi ben jove, el 2013. En dues etapes (la temporada 15/16 va jugar al Bilbao Athletic un cop recuperat d’una greu lesió al genoll) ha acabat disputant un total de 191 partits oficials com a blanc-i-vermell. En aquesta passada segona volta, només va sumar cinc aparicions amb l’Osasuna.

La porta de sortida és oberta

Un estiu més és el torn de fer una petita revolució a Montilivi. Amb més o menys cares noves, però hi haurà canvis respecte a l’última temporada. Altes, per descomptat, i també baixes. S’arrosseguen encara sous elevats dels últims cursos i el club, per obligació, ha de fer alguna cosa al respecte. És per això que la porta de sortida és oberta de bat a bat. Ramalho n’ha sigut un exemple. La seva marxa a l’Osasuna ha deixat una quantitat propera als 700.000 euros a la caixa. S’esperen més ingressos. L’economia de l’entitat ho agraïrà. No fa pas massa s’aprovaven dues ampliacions de capital que, sumades, ascendien als 20 milions d’euros, encara que una part d’aquesta quantitat servia per compensar crèdits.

Sense el múscul econòmic de fa dos anys, quan es va baixar de Primera amb un bon grapat de diners a la cartera, la realitat fa que el Girona estigui obligat a vendre o a renovar a la baixa. Futbolistes que aquesta última temporada han estat cedits a d’altres equips tenen ben complicat quedar-se i segurament acabaran marxant. És el cas per exemple de Johan Mojica, amb un sou massa alt pel que diu el present del club i qui segurament canviarà d’aires.