«Em fa por que l’equip perdi la confiança i que el meu lloc de treball perilli. No el vull perdre, perquè estic il·lusionat i enamorat d’estar aquí. El club, fins ara, m’ha transmès confiança, però demà ja ho veurem», comentava Míchel Sánchez en la seva etapa d’entrenador de l’Osca. Ho deia gairebé entre llàgrimes, minuts després d’un partit que no va acabar bé. Era una situació difícil. Una de les moltes que ha hagut de viure. Però tal com passa a la vida, si hi ha mals moments, també n’hi ha de bons. Míchel Sánchez ha aconseguit dos ascensos directes: un amb el Rayo Vallecano i l’altre amb el conjunt aragonès. En les pròximes hores, si res no canvia, serà el nou entrenador d’un Girona que creu haver-la encertat. Tant de bo sigui així.

Míchel va començar la seva aventura a les banquetes el curs 2016-17, entrenant el juvenil A del Rayo Vallecano de Divisió d’Honor. Duraria poc, perquè aquella mateixa temporada -la de l’ascens del Girona a Primera, per cert-, acabaria dirigint el primer equip per una emergència. Ell, emblema del conjunt madrileny en la seva etapa de jugador, va agafar les regnes d’un vaixell que s’enfonsava. El va salvar de la Segona B i entre les moltes victòries, en destaca una a Montilivi, quan els gironins començaven a espantar-se perquè havien lligat tan aviat l’ascens que les patacades que col·leccionaven feien pensar que potser no estava tan lligat com semblava. Però tornem a Míchel, el tercer tècnic d’aquella temporada darrere de José Ramón Sandoval i Rubén Baraja. El Rayo Vallecano acabaria dotzè, cinc punts per sobre del descens.

El primer ascens

Un any més tard, festa major a Vallecas. L’equip de Míchel assoliria l’ascens a la Primera Divisió en la primera temporada sencera del madrileny a la banqueta. Ho va fer com a campió de Lliga, a més, superant l’Osca d’un punt (76 a 75). Una bogeria que el Rayo Vallecano encara recorda amb sorpresa, perquè ningú no s’ho esperava. La bona feina de Míchel va tenir premi. Un entrenador que va saber adaptar-se a la plantilla que tenia i contagiar el vestidor amb la seva energia. Els sona d’alguna cosa? Potser a Pablo Machín quan va arribar a Montilivi i va salvar el club? Potser a Francisco Rodríguez quan amb tot en contra gairebé puja l’equip a la Primera Divisió? Míchel és de l’estil Machín i Francisco. I això a Girona és sinònim de felicitat.

A Primera, l’amargor

A l’elit les coses no li van anar tan bé, però. El Rayo Vallecano baixaria immediatament i Míchel deixava la banqueta passades 28 jornades. Va ser l’any del Girona d’Eusebio i tots dos van perdre la categoria plegats. Míchel va jugar els dos partits contra els gironins, perdent-los tots dos: 2-1 amb un doblet de Portu i 0-2 amb un de Stuani.

El segon ascens

En la temporada següent -la passada, de fet-, va fer les maletes i cap a Osca. Tornava a Segona, allà on els seus desitjos es van fer realitat. Doncs al primer intent, sorpresa, l’Osca va pujar a Primera directament. També com a campió, superant d’un punt el Cadis (70 a 69). El Girona acabaria perdent la final del play-off d’ascens contra l’Elx, però no cal recordar-ho. En els duels contra els de Montilivi, el seu futur destí si res no s’espatlla, balanç d’un a un: victòria de Míchel a Osca (1-0), derrota de Míchel a Girona (1-0); la primera contra Unzué, la segona contra Pep Lluís Martí.

S’acaba el trajecte

Com li va passar al Rayo Vallecano, però, Míchel no acabaria el seu segon curs a Primera dirigint l’Osca. Va durar 18 partits, menys fins i tot que a Vallecas. Això va ser aquest any, sinònim del descens aragonès a la segona categoria del futbol professional. Se’l va veure a punt de plorar, fent aquelles declaracions a Movistar mentre intuïa que el seu final arribava. Això demostra quin grau de compromís té allà on treballa. Una nova picada d’ullet al Girona, que quan ha trobat entrenadors d’aquest estil ha fet temporades dignes de ser recordades.

És Quique Cárcel qui ha escollit Míchel per ser el substitut de Francisco. El director esportiu assumeix la responsabilitat, després d’haver temptejat altres alternatives. Però Míchel agrada, i agrada molt. Si no ens falla la memòria, també va agradar en una època recent. I Cárcel ja se sap que mai ratlla un nom d’una llista. Veurem si el madrileny arriba amb forces, il·luminat pel seu art de pujar equips de manera directa i sabent que a Montilivi els play-offs són un malson. Amb un perfil més humil, més treballador, més sacrificat. Com sempre ha sigut el Girona, perquè així ho diu la seva història. Míchel encaixa i tindrà la missió de potenciar la seva identitat. Sense exigències, però exigint-se. Com ha fet fins ara i com farà sempre.