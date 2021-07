L’escenari ideal per a qualsevol aficionat és que el seu equip sempre jugui a la màxima categoria, s’enfronti als millors, participi si pot ser en una competició europea i disposi de tants recursos que es pugui permetre el luxe de comptar amb els millors jugadors del planeta. Massa maco per ser veritat. La realitat no somriu ni de bon tros per a tothom igual i el Girona s’ha començat a acostumar a encaixar garrotades de les que fan mal. Si el 2019 es perdia la categoria, els dos estius següents es vivien amb l’amargor de saber que l’ascens a Primera s’havia deixat escapar en l’últim moment i per ben poc. Tot i la duresa de la situació, el context general no hauria de ser pas envoltat pel pessimisme a Montilivi. El club ha crescut de manera evident, encara té marge de millora i ha convertit l’anomenat futbol professional en el seu hàbitat natural. No, no juga sempre a Primera i parla de tu a tu amb els millors. Però sí que ha fet de la Segona Divisió A, una categoria que semblava llunyana no fa pas tant, en la seva llar amb l’objectiu, i per què no, de tornar a intentar saltar a l’elit més aviat que no pas tard.

Paït o no el desencís contra el Rayo, l’entitat treballa per afrontar amb garanties una nova temporada a la divisió de plata. Si alguna cosa té el Girona que el diferencia de la resta de rivals que es trobarà al llarg dels propers mesos és que té més experiència que cap d’ells a la Segona Divisió A. Des que hi va arribar l’any 2008, amb aquell històric ascens amb Raül Agné i companyia, comptant aquest curs 21/22 hi sumarà fins a 12 aparicions. Només iguala aquests números l’Alcorcón, que va pujar més tard, el 2010, i des de llavors no se n’ha mogut. Ni ha pujat ni tampoc ha baixat. Per tant, un i altre equip es poden considerar com els clàssics del present d’aquesta Segona Divisió A.

Tot aquest temps l’ha aprofitat el Girona per evitar algun descens que semblava cantat, però també per jugar fins a cinc promocions d’ascens: 2013, 2015, 2016, 2020 i 2021. I també, encara que no per aquesta via, per pujar a Primera i quedar-s’hi un parell d’anys. Ha canviat força el panorama del 2008 fins ara, amb clubs que han desaparegut i d’altres que s’han refundat. O n’hi ha que han perdut pistonada i competiran una o dues categories per sota. S’hi mantenen Girona i Alcorcón, els clàssics. També d’altres que els segueixen la pista i de ben a prop perquè Las Palmas i Tenerife acumulen 11 temporades a la categoria en aquest mateix periode. Els segueixen el Saragossa, el Lugo i l’Osca, amb 10 cadascun. De nouvinguts que viuran la seva primera experiència a Segona n’hi ha uns quants. La majoria els que van pujar unes setmanes enrere estrenaran categoria. És el cas de l’Eivissa, la Reial Societat B i l’Amorebieta. Aquest últim, el primer rival dels gironins a la Lliga el cap de setmana del 14 i 15 d’agost a l’estadi. El Burgos ja hi va jugar, però de l’última vegada ja en fa tres dècades.

Hi torna l’Eibar, que s’ha passat uns quants anys seguits a Primera i tot just viurà la seva tercera temporada a la divisió de plata des del 2008. També el Valladolid, amb més recorregut a Segona (7 cursos). S’hi suma l’Osca amb 10 i camins força paral·lels als de l’equip de Montilivi. Això sí, el conjunt aragonès sense haver-se guanyat a pols l’etiqueta de clàssic.