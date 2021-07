El Girona B es va quedar a dos partits de pujar a Segona RFEF i aquesta temporada competirà un esglaó per sota, a la nova Tercera RFEF. Ho farà de nou amb Àxel Vizuete al capdavant de l’equip. L’anunci oficial de la seva renovació encara no s’ha produït, però totes dues parts han parlat al respecte arribant a bon port, pel que un any més tornarà a dirigir el filial blanc-i-vermell, que comptarà amb un grapat de cares noves. L’equip iniciarà els entrenaments de pretemporada el 22 de juliol.