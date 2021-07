La banqueta de Montilivi ja té nou propietari. Feia dies que l'acord perquè Míchel Sánchez es convertís en el nou entrenador del Girona era una realitat i només faltava tancar uns serrells que s'han allargat més del compte. Finalment, el tècnic madrileny, de 45 anys, s'ha compromès amb el conjunt de Montilivi per una temporada amb opció a una altra. Míchel arriba amb l'aval d'haver ascendit el Rayo (17-18) i l'Osca (19-20) en les dos últims cursos que ha dirigit a Segona Divisió A. El madrileny també va dirigir tots dos equips a Primera però va ser destituït. Ara al Girona, agafa el relleu de Francisco Rodríguez amb l'objectiu d'assolir l'objectiu que se li va escapar a l'andalús dos cops consecutius a la final del play-off. Michel estarà acompanyat per Salva Funez, segon, i pel preparador físic, David Porcel i dilluns ja començarà a treballar.

Format al Rayo Vallecano i emblema del club amb 425 partits, Michel va començar a entrenar el juvenil del conjunt de Vallecas el 2016. Aquella mateix temporada el primer equip el va reclamar per salvar l'equip del descens a Segona B i no només ho va aconseguir sinó que el curs següent el va ascendir a Primera. Amb l'Osca també va pujar a Primera però a mitja temporada passada va ser destituït. Com a jugador, a banda del Rayo, Míchel també va jugar a l'Almeria, Múrcia i Màlaga.