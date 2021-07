A l'espera encara de saber quin tant per cent de l'aforament total de Montilivi permetrà que entri als partits la Generalitat de Catalunya, el Girona ha llançat avui la campanya d'abonaments per aquesta temporada. Un any que es presenta amb incògnites per l'evolució de la pandèmia i que per això, com va passar el curs passat, el club ha decidit cobrar, d'entrada, només la meitat de la quota als abonats. En aquest sentit, la gran majoria, el 93%, no hauran de pagar res d'entrada perquè ja van pagar la temporada passada sense poder assistir a cap partit i ara se'ls descompta d'aquesta. La resta de la quota dependrà proporcionalment dels partits als quals pugui anar cada abonat. I és que una altra de les novetats d'aquest exercici és que, mentre hi hagi restriccions, per entrar a Montilivi caldrà registrar-se i que el club assigni l'entrada. Si hi ha més inscripcions que oferta d'entrades, el Girona decidirà, d'acord amb el Fòrum Montilivi, la millor opció per assignar-les. A més a més, el club impulsa el carnet digital per poder accedir al camp. L'opció de tenir el tradicional carnet físic també hi és i és de franc si es demana abans del 31 de juliol. A partir de llavors valdrà 5 euros. A partir del 26 es podran fer les inscripcions per veure el debut contra l'Amorebieta i el dia 5 d'agost es farà pública l'assignació de les entrades entre els abonats que n'hagin demanat.

El club sí que ha decidit apujar mínimament (entre 10 i 20 euros) el preu dels abonaments. Per exemple, als Gols passen de 100 euros a 110, mentre que la Preferent central valdrà 190, la preferent coberta 225 i les tribunes, 440 (inferior) i 460 (superior).