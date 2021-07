A l’espera que es concreti el canvi d’escut properament, el Girona ha volgut donar un toc clàssic a la samarreta d’aquesta nova temporada. El club la va presentar en societat ahir al Pati de les Magnòlies de la seu de la Generalitat de Catalunya a la ciutat en un acte que va comptar amb jugadors del primer equip (Arnau, Calavera i Terrats), del femení, del Genuine i del planter com a models i que va aplegar mig centenar d’aficionats. La paraula il·lusió va sobrevolar entre tots els presents. Paït el cop de la decepció per no assolir l’ascens, el Girona encetarà dilluns un nou curs amb sensacions renovades i amb la intenció de tornar a engrescar tothom. Ho farà amb nou entrenador i també amb nova roba d’entrenament. Pel primer partit oficial caldrà esperar encara uns quants dies (14 d’agost contra l’Amorebieta) però ahir els seguidors van tenir un petit tastet de com vestiran els seus herois a l’acte de presentació de les noves equipacions, un dels moments més esperats de cada estiu. Lluny del model bicolor sense ratlles de la temporada passada, enguany la samarreta del Girona fa una clucada d’ullet al passat amb dos aspectes destacats. El primer, i molt reclamat per l’afició, la recuperació dels pantalons blaus, que no es feien servir des del curs de l’ascens (2016-17). L’altre, i no menys important, les franges verticals rectes verticals de gairebé tota la vida. Les mitgetes seran blanques. La segona equipació serà íntegrament grisa, amb l’escut blau mentre que la tercera combinarà el groc fluorescent i el negre.

Després d’una temporada amb la samarreta sense ratlles, enguany el Girona les recupera amb un model molt semblant al que es va lluir del 1994 al 1997. Aleshores, amb l’equip en caiguda lluire de Segona B a Primera Catalana, la samarreta era pràcticament calcada a la d’aquesta temporada, amb les ratlles molt primes i tonalitats blaves a l’espatlla. D’ençà de l’ascens a Segona A del 2008, pràcticament -amb excepcions- cada exercici s’ha anat renovant la samarreta. També els pantalons, que durant els darrers quatre anys han estat vermells i ara tornaran a ser blaus. Les mitges canvien el vermell pel blanc històric.

«Els primers dies van ser fotuts, però les vacances han anat bé per desconnectar i carregar piles per intentar l’ascens directe, i si no el play-off, aquesta temporada». Així s’expressava el defensa maresmenc del primer equip, ahir model improvisat, Arnau Martínez que va ser un dels encarregats de desfilar amb les noves equipacions. Al seu costat, Ramon Terrats i un Jordi Calavera, que confia «gaudir-les». També van fer de models Òscar Ureña, Aina Sararols, Jesús Salinas, Robert Lungu, Paula Rosales, Joan Danés, Neus Juncà i Juan Amaya. L’acte va ser presentat per Albert Bassas i va comptar amb l’aparició final de la Sisa, la mascota.