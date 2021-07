A l’espera encara de saber quin tant per cent de l’aforament total de Montilivi permetrà que entri als partits la Generalitat de Catalunya (el Govern central permet el públic a Primera i a Segona però deixa l’última paraula a cada Comunitat), el Girona va llançar ahir la campanya d’abonaments per aquesta temporada 2021-22. Un any que es presenta amb incògnites per l’evolució de la pandèmia i que per això, com va passar el curs passat, el club ha decidit cobrar, d’entrada, només la meitat de la quota als abonats. En aquest sentit, la gran majoria, el 93%, no hauran de fer aquest primer pagament perquè ja van fer-ho la temporada passada sense poder assistir a cap partit i ara se’ls descompta d’aquesta. La resta de la quota dependrà proporcionalment dels partits als quals pugui anar cada abonat un cop s’aixequin, si s’aixequen, les restriccions.

El club sí que ha decidit apujar mínimament (entre 10 i 25 euros) el preu dels abonaments. Tot i això, els ingressos de carnets seran altre cop molt lluny dels d’abans de la pandèmia i suposaran un partida important que es deixa d’ingressar perquè cal tenir en compte que el club comptava aquesta temporada amb uns 9.000 abonats. No cal fer cap tràmit. El carnet es renova automàticament si no es diu el contrari.

Cal recordar que el passat 24 de juny, un Consell de Ministres extraordinari va suprimir l’article 15.2 de la Llei de Nova Normalitat, que regulava l’afluència de públic als estadis de futbol i bàsquet. Abans al maig, el Consell Superior d’Esports (CSD) va autoritzar el retorn dels aficionats en les eliminatòries d’ascens de futbol i bàsquet professional, encara que amb limitació d’aforament. Només 1.500 privilegiats van poder gaudir i patir en directe dels dos partits de play-off contra l’Almeria i el Rayo de la temporada passada. La resta ho va haver de veure des de casa o en un bar per culpa de les restriccions. El Girona entén que aquest curs és el del retorn de la gent als estadis i per això ahir va anunciar totes les novetats del carnet d’aquesta temporada.

Mentre hi hagi limitacions d’aforament, per entrar a Montilivi caldrà registrar-se i que el club assigni l’entrada. Si hi ha més inscripcions d’abonats que oferta d’entrades, el Girona decidirà, d’acord amb el Fòrum Montilivi, la millor opció per assignar-les. A partir del dia 26 de juliol es podran fer les inscripcions per veure el debut contra l’Amorebieta i el dia 5 d’agost es farà pública l’assignació de les entrades entre els abonats que n’hagin demanat, en funció de quines siguin les restriccions en aquells moments.

A més a més, el club impulsa el carnet digital per poder accedir al camp. L’opció de tenir el tradicional carnet físic també hi és i és de franc si es demana abans del 31 de juliol. A partir de llavors s’haurà de demanar per correu o a les oficines i tindrà un cost de 5 euros. En aquest sentit, d’altres dates a tenir en compte aquests dies són que fins al 15 de juliol es poden modificar dades de contacte o bancàries. El dia 16 es girarà el rebut de la primera quota (al 7% que no va compensar i als nous abonats). Del 19 al 23 d’aquest mes seran els dies en què els abonats podran demanar canvis de seient.

Pel que fa als preus, el club ha decidit augmentar suaument les quotes amb un increment d’entre 10 i 25 euros depenent de la localitat. Per exemple, els Gols passen de 100 euros a 110, el Gol Lateral de 130 a 145, la Preferent Superior i la Preferent Lateral de 150 a 165, la Preferent Central de 170 a 190, la Preferent Coberta de 200 a 225, la Tribuna Inferior de 430 a 440 i la Tribuna Superior de 450 a 460. L’abonament només inclou els partits de Lliga. És a dir, que els amistosos (el Trofeu Costa Brava si es disputa), la Copa i un hipotètic play-off no s’hi compten.

Aquesta temporada Montilivi tornarà a tenir un aforament d’11.200 localitats, idèntic al dels dos darrers cursos a Segona, des del descens. El club, per tant, mantindrà la grada supletòria de Preferent un curs més, que permet ampliar la capitat de la instal·lació en unes 2.000 persones. A Primera el camp del Girona va arribar a tenir lloc per a 14.500 seguidors el segon any a l’elit.