La banqueta de Montilivi ja té nou propietari. S’ha fet esperar però finalment, a tres dies perquè els jugadors comencin a suar dilluns amb les primeres revisions mèdiques i l’inici de la temporada, el Girona va anunciar ahir que Míchel Sánchez és el nou entrenador de l’equip. Feia dies que l’acord perquè el madrileny es convertís en el tècnic del Girona era una realitat. De fet, des del començament de les converses a mitjan de la setmana passada la predisposició de les dues parts per trobar-se era màxima. Al final, la paperassa ha demorat uns dies una operació que acaba amb la incògnita del relleu de Francisco Rodríguez. El madrileny, doncs, agafa el testimoni de l’andalús amb el repte d’assolir un objectiu que s’ha escapat de la punta dels dits les dues últimes temporades. Míchel, de 45 anys, s’ha compromès amb el conjunt de Montilivi per una temporada amb opció a una altra i arriba amb l’aval d’haver ascendit el Rayo (17-18) i l’Osca (19-20) en les dos últims cursos que ha dirigit a Segona Divisió A. Això sí, va ser destituït el curs següent a Primera a tots dos equips. El madrileny Michel estarà acompanyat per Salva Fúnez, segon, i pel preparador físic, David Porcel i dilluns ja començarà a treballar.

Malgrat no haver ascendit, el llistó que deixa Francisco és molt amunt. L’andalús, amb 365 dies al club, va dur-lo a dues finals del play-off que el Girona va perdre contra l’Elx i el Rayo. La pressió no espanta un Míchel que n’ha tingut des que va començar a entrenar. I no fa pas tant que ho va fer. De fet, va començar tot just fa cinc anys, el 2016, al juvenil del Rayo. De seguida, els dirigents del club van veure-li quelcom d’especial i hi van recórrer per mirar de redreçar el rumb del primer equip que fregava el descens a Segona B. Míchel no només va salvar el Rayo, sinó que el curs següent (2017-18) el va ascendir a Primera com a primer classificat. Les coses a la màxima categoria no li van anar bé i va ser destituït a la 28a jornada. La temporada 19-20, l’Osca hi va recórrer per intentar tornar a Primera i Míchel no va fallar. Va guiar els aragonesos fins al campionat i al segon ascens de la seva història. Com a Vallecas, tanmateix, ja a Primera, va ser fulminat al cap de 18 jornades.

Un centenar pelat de partits a la categoria de plata i 46 a Primera són una bona carta de presentació d’un Michel que arreu on ha estat ha demostrat ser amant dels equips valents i que, alhora, aposten pel joc de triangulació. A l’espera de saber ben bé amb quins jugadors podrà comptar aquesta temporada, Míchel acostuma a jugar amb un 4-1-4-1 o 4-3-3 fent pressió alta a camp contrari.

Com a futbolista, Míchel és una emblema del Rayo (425 partits) i també va jugar a l’Almeria, Múrcia i Màlaga, abans de retirar-se el 2012.