Ha costat però el Girona ja té entrenador. L’anunci oficial de la contractació de Míchel Sánchez arriba a poc més de quaranta-vuit hores perquè el nou Girona 2021-22 alci el teló. Encara resten moltes carpetes per tancar a la taula d’un Quique Cárcel que, de moment, ha enllestit les renovacions de Stuani i Juan Carlos, el fitxatge de Míchel i el traspàs de Ramalho a l’Osasuna. Tot i això, el director esportiu blanc-i-vermell ha de decidir què fer amb Aday, que va acabar contracte el 30 de juny i no té la porta tancada a continuar, i mirar de reduir també la massa salarial de la plantilla amb alguna sortida. Mentrestant, els jugadors començaran a sotmetre’s dilluns i dimarts als tests PCR previs a les revisions mèdiques. A partir d’aquí, dimecres serà el torn de Míchel de fer-los suar a La Vinya i i posar-los a punt per la temporada.